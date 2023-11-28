Джессика Честейн помогает страдающему от деменции Питеру Сарсгаарду в трейлере «Памяти»

На ютуб-канале Rotten Tomatoes Trailers опубликовали трейлер драмы «Память», главные роли в которой исполнили Джессика Честейн («Прислуга», «Интерстеллар», «Добрый медбрат») и Питер Сарсгаард («Джеки», «Зеленый Фонарь»).
Честейн сыграла соцработника и мать-одиночку Сильвию, которая однажды отправляется на встречу выпускников школы. Там она встречает мужчину по имени Сол, который неизвестно зачем следует за Сильвией вплоть до ее дома.
Вскоре выясняется, что странное поведение Сола обусловлено тем, что он теряет память. Из‑за деменции мужчина не помнит окружающих людей, разговоры с ними и собственные действия.
Трейлер демонстрирует, как Сол извиняется перед Сильвией за преследование. После этого племянница мужчины просит Сильвию проводить некоторое время с Солом и приглядеть за ним.
«Мой дядя много говорит о тебе. Мы с моим папой подумали, может быть, ты могла бы заботиться о нем в течение дня? Все, что нужно — это просто быть рядом, ходить на прогулку и так далее», — говорит девушка Сильвии.
Героиня Честейн, судя по всему, соглашается. К чему приведет сближение Сильвии с Солом, можно будет узнать с 22 декабря. В этот день «Память» выйдет на экраны кинотеатров.
Режиссером фильма выступил Мишель Франко («Закат», «Новый порядок», «После Люсии»). В актерский состав ленты, помимо Честейн и Сарсгаарда, вошли Брук Тимбер, Росс Бродар, Джош Чарльз, Джексон Дорфманн и другие артисты.