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Николай Костер-Вальдау сыграет в исторической драме «Король и завоеватель»

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:26

Датский актер Николай Костер-Вальдау, известный по роли Джейме Ланнистера в сериале «Игра престолов», снимется в исторической драме «Король и завоеватель». Об этом сообщил Deadline.

Костер-Вальдау сыграет в сериале вместе с Джеймсом Нортоном («Маленькие женщины», «Счастливая долина»). Актеры сыграют Вильгельма Нормандского и Гарольда Уэссекского, чьи бурные отношения привели к битве при Гастингсе в 1066 году.

Съемки шоу начнутся в 2024 году. Созданием проекта займется Майкл Роберт Джонсон, сценарист фильма «Шерлок Холмс» Гая Ричи. Сериал выпустит CBS Studios.

Зрителям предстоит узнать об отношениях двух аристократических семей и становлении Гарольда и Вильгельма, а также борьбе последнего за власть над Англией.

Исполнительными продюсерами сериала станут Нортон, Китти Калецки, Бальтасар Кормакур, Роберт Тейлор, Дейв Кларк, Ричард Холлиуэлл, Эд Кларк, Роберт Джонс, Костер-Вальдау и Линдси Мартин.

Кормакур выступит режиссером пилотного эпизода. Он также будет руководить креативным процессом на протяжении всего сериала. «Короля и завоевателя» покажут в будущем на телеканале BBC One и BBC iPlayer.

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