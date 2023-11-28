Николай Костер-Вальдау сыграет в исторической драме «Король и завоеватель»

Датский актер Николай Костер-Вальдау, известный по роли Джейме Ланнистера в сериале «Игра престолов», снимется в исторической драме «Король и завоеватель». Об этом сообщил Deadline.
Костер-Вальдау сыграет в сериале вместе с Джеймсом Нортоном («Маленькие женщины», «Счастливая долина»). Актеры сыграют Вильгельма Нормандского и Гарольда Уэссекского, чьи бурные отношения привели к битве при Гастингсе в 1066 году.
Съемки шоу начнутся в 2024 году. Созданием проекта займется Майкл Роберт Джонсон, сценарист фильма «Шерлок Холмс» Гая Ричи. Сериал выпустит CBS Studios.
Зрителям предстоит узнать об отношениях двух аристократических семей и становлении Гарольда и Вильгельма, а также борьбе последнего за власть над Англией.
Исполнительными продюсерами сериала станут Нортон, Китти Калецки, Бальтасар Кормакур, Роберт Тейлор, Дейв Кларк, Ричард Холлиуэлл, Эд Кларк, Роберт Джонс, Костер-Вальдау и Линдси Мартин.
Кормакур выступит режиссером пилотного эпизода. Он также будет руководить креативным процессом на протяжении всего сериала. «Короля и завоевателя» покажут в будущем на телеканале BBC One и BBC iPlayer.