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Авторы сериала по Fallout поделились первыми кадрами

Максим Саблин
Сегодня в 20:01

Издание Vanity Fair опубликовало первые кадры сериала по видеоигре Fallout. Сериал от авторов «Мира Дикого Запада» Джонатана Нолана и Лизы Джой выйдет на Amazon Prime 12 апреля 2024 года.

На кадрах можно лучше рассмотреть главную героиню и Убежище, в котором она выросла, оруженосца Максимуса, Гуля, построенный из мусора городок Филли, а также солдат Братства стали в силовой броне, их «вертиберды» и дирижабль «Касвеннан», пережившие мировую войну.

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Героиня Люси — наивная жительница Убежища 33. Она вынуждена покинуть дом и отправиться в спасательную миссию. На выжженной атомной войной Пустоши, когда‑то бывшей пригородом Лос-Анджелеса, девушка сталкивается с гигантскими насекомыми, животными-мутантами и множеством негодяев, а также двумя другими героями, солдатами Братства Стали.

Один из них, Максимус, вырос на поверхности и был воспитан Братством с идеологией, в которой смешались патриотизм, религия, понятия о верности и братстве. «Он оруженосец, как из легенд времен короля Артура, когда жизнь была дешевой, и оруженосец мог жить до тех пор, пока был полезен. Ему нужно доказать свою ценность, доблесть и силу, либо искать себе другой путь», — рассказывает о нем Нолан.

Сериал рассказывает о столкновении героини из убежища для ультрабогатых американцев «с суровой реальностью и о том, что случилось с людьми, которые, откровенно говоря, были брошены на погибель», — говорит Нолан. Он также выступит режиссером трех первых серий.

Кроме этого, шоу расскажет о происхождении Волт-боя, персонажа потешных видео о технике безопасности в убежище и на поверхности, который стал одним из символов серии игр.

Сериал разрабатывался в сотрудничестве с издателем игр Bethesda, её сценаристы «тщательно следила за тем, чтобы сценарии могли сосуществовать с предыдущими сюжетными линиями игр», говорится в материале.

«Мы рассматриваем происходящее в сериале как канон. Вот как здорово, когда кто‑то другой смотрит на твою работу, а потом воссоздает её в новом формате», — говорит Тодд Говард, руководитель издательской компании.

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