Авторы сериала по Fallout поделились первыми кадрами

Один из них, Максимус, вырос на поверхности и был воспитан Братством с идеологией, в которой смешались патриотизм, религия, понятия о верности и братстве. «Он оруженосец, как из легенд времен короля Артура, когда жизнь была дешевой, и оруженосец мог жить до тех пор, пока был полезен. Ему нужно доказать свою ценность, доблесть и силу, либо искать себе другой путь», — рассказывает о нем Нолан.