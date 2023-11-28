Римская империя, Джеймс МакЭвой и фальшивый мессия в трейлере «Книги Кларенса»

На ютуб-канале Rotten Tomatoes Trailers опубликовали трейлер фильма «Книга Кларенса», который выйдет на экраны 12 января.
В нем рассказывается история неудачливого мужчины по имени Кларенс, который на заре Римской империи попытался притвориться новым мессией. В качестве образца для себя герой выбирает Иисуса.
«Я могу просто повторить то, что он делает. Только представь все деньги, которые люди дадут нам!» — говорит он приятелю в трейлере картины.
Как показывает ролик, Кларенс подделывает чудеса, которыми прославился Иисус. Однако вскоре его начинает преследовать римское правосудие. Мужчину обвиняют в мошенничестве.
Главную роль в ленте сыграл Лейкит Стэнфилд, известный по фильмам «Особняк с привидениями», «Иуда и черный мессия» и «Достать ножи». Также в картине снялись Джеймс МакЭвой, Бенедикт Камбербатч и Дэвид Ойелоуо.
Режиссером «Книги Кларенса» выступил Эймс Сэмюэль («Тем больнее падать»). Он также написал сценарий фильма. Оператором ленты стал Роб Харди.