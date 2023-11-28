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Михаила Боярского доставили в больницу с инфарктом

Максим Саблин
Сегодня в 19:04

Актера Михаила Боярского доставили в Мариинскую больницу Петербурга с инфарктом, сообщил телеканал «78», а также телеграм-каналы Mash, Baza и «112»

Как утверждают каналы, артиста увезли в больницу вечером понедельника, за ним приехала реанимация и увезла с подозрением на обширный инфаркт. Позже его состояние было стабилизировано, актера перевели в нормальную палату, его жизни ничего не угрожает. «112» уточняет, что «нарушения ритма сердца остаются».

«Отец перенес инфаркт, сегодня уже чувствует себя неплохо, говорил с ним по телефону, голос бодрый, находится в обычной палате», — сказал сын актера Сергей Боярский в комментарии «Газете.ру».

«Немножко сердце пошалило. Мы уже разговаривали по телефону: кризис миновал, все хорошо», — рассказала «Фонтанке» двоюродная сестра артиста Екатерина Боярская.

В разговоре с RTVI она добавила, что скорую вызвали «на всякий случай, чтобы дома не терпеть, обратились за профессиональной помощью», а Михаила выпишут «на днях».

В марте 2023 года Боярский делился с Пятым каналом, что не смог оправиться до конца от перенесенного в 2021 году коронавируса. По его словам, он едва передвигается по сцене, ему тяжело петь и танцевать. «Глупее стал намного. Не такой подвижный, как раньше был. Свои следы оставляет все. И потом, постковидный синдром — это чудовищное такое состояние, очень неприятное», — отметил актер.

Тогда же он говорил, что готовится завершить карьеру. Однако позже Боярский опроверг эту информацию.

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Михаил БоярскийСергей Боярский
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