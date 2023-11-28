Михаила Боярского доставили в больницу с инфарктом

В марте 2023 года Боярский делился с Пятым каналом, что не смог оправиться до конца от перенесенного в 2021 году коронавируса. По его словам, он едва передвигается по сцене, ему тяжело петь и танцевать. «Глупее стал намного. Не такой подвижный, как раньше был. Свои следы оставляет все. И потом, постковидный синдром — это чудовищное такое состояние, очень неприятное», — отметил актер.