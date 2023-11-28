В Иркутской области школьницам запретили носить брюки

«В школе очень холодно, даже в теплых колготках мерзнут ноги. От лица всех девочек Грановской школы прошу хоть как‑то помочь нам с этой ситуацией, ведь в морозы –30 в юбках девушки могут на всю жизнь получить проблемы со здоровьем», — написала Мизулиной одна из подписчиц.