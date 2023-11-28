В Иркутской области школьницам запретили носить брюки. О жалобах девочек рассказала в своем телеграм-канале глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.
Она отметила, что чиновники региона говорят, что такого запрета нет. Однако школьницы продолжают утверждать обратное. Мизулина прикрепила к посту скриншоты с сообщениями детей.
В них школьницы заявляют, что их не пускают на занятия в брюках и отправляют домой. Юбки от девочек требуют даже зимой, когда температура в регионе опускается до –30.
«В школе очень холодно, даже в теплых колготках мерзнут ноги. От лица всех девочек Грановской школы прошу хоть как‑то помочь нам с этой ситуацией, ведь в морозы –30 в юбках девушки могут на всю жизнь получить проблемы со здоровьем», — написала Мизулиной одна из подписчиц.
По словам другой ученицы Грановской школы, в помещениях, где проходят уроки, не всегда есть отопление и вода. Тем не менее директор образовательного учреждения подписала указ, что девочкам нельзя носить брюки, поскольку «это не женственно».
Также на обязательное ношение юбок жаловались учащиеся школ № 1 и № 76. А в школе № 2, по словам подписчиков Мизулиной, детям также «запрещают носить кофты», в том числе толстовки, кардиганы и даже джемперы.
«При этом коридоры и классы регулярно проветривают, поэтому в школе бывает ужасно холодно. Также запрещают девочкам носить брюки даже в зимнее время года, на вопрос, как утепляться, однажды ответили „носите ватники“, переодеваться же мы должны в общем гардеробе», — написала подписчица.
Издание ircity.ru также выяснило, что запреты на брюки ввели в школах № 75 и № 4. «Девочкам в брюках нельзя, а сами педагоги и сама директор в брюках ходят», — написала СМИ читательница.
В школе № 76 подтвердили, что требуют от детей «классический внешний вид» и определенную цветовую гамму — темно-синюю. «Форма ученика как‑то дисциплинирует», — считает и. о. директора школы Cергей Доржеев.
С ним согласна и директор Грановской школы Надежда Сидорина. Она заявила, что разрешает школьницам носить классические брюки, но дети часто не понимают, что под этим подразумевается.
«Сейчас модные широченные брюки, но это же никак не классика. <…> Родители находятся на работе, дети бесконтрольные, идут в школу в чем попало. Родители этого не видят. Они идут, надевая с этими брюками топики, с голыми животами ходят по школе. Согласитесь, такого нельзя допускать?» — заявила Сидорина.