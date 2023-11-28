Патриарх Кирилл назвал аборты национальным бедствием и призвал ограничить приток мигрантов

Патриарх Кирилл назвал аборты национальным бедствием. Его выступление на заседании Всемирного русского народного собора цитирует «Царьград».
«Моя особая сердечная боль — нерешенная проблема с абортами, которую нередко поднимаю в разговоре с государственными властями разного уровня. Это, без преувеличения, настоящее национальное бедствие, уничтожающее будущее нашего общества, разрушающее представление о ценности жизни человека», — говорит священник.
В то же время он отметил, что запрет абортов не поможет решить демографические проблемы России.
«Очень важно проводить просветительскую работу, в том числе и в школе, воспитывая в детях уважение к человеческой жизни, любовь к родителям, к родной стране, к нашим нравственным ценностям и идеалам. Без любви, действующей в свободном нравственном выборе, никакие запреты не смогут кардинально изменить ситуацию. Без любви все это становится бездушной системой наказаний, которые человек будет всегда стараться хитростью обойти», — считает Кирилл.
Еще он высказался и против суррогатного материнства. Патриарха огорчили российские фильмы, которые пропагандируют и оправдывают этот метод, в том числе через сочувствие бесплодным парам.
«Казалось бы, на первый взгляд, как это хорошо сопереживать страдающим людям, не могущим иметь ребенка. Однако мы прекрасно знаем, куда бывает зачастую выложена дорога благими намерениями», — предупредил Кирилл.
Также, по его словам, Россия нуждается в значительной корректировке миграционной политики. Его слова приводит «Интерфакс».
Священнослужителю кажется, что практика показала несостоятельность попыток «договориться с национальными диаспорами и кланами, которые готовы не только горой вступиться за своего представителя, чтобы избавить его от справедливого наказания по закону, но и всячески мстить всем, кто посмел обратиться в правоохранительные органы, сообщая о преступлении».
«Ошибочная миграционная политика может привести к самым печальным последствиям для русского мира и России как его духовно-культурного лидера», — подчеркнул Кирилл.
Священник согласился, что российской экономике может быть сложно без притока рабочей силы извне. «Но это совсем не значит, что эти потоки не должны никак регулироваться и ограничиваться», — добавил он.
«Массовый приток иммигрантов, не владеющих русским языком, не имеющих должных представлений о российской истории и культуре, о наших традициях и обычаях, а следовательно, неспособных и зачастую не желающих интегрироваться в российское общество, меняет облик российских городов, приводит к деформации единого правового, культурного, языкового пространства страны», — уверен глава РПЦ.
По его оценке, «в крупнейших городах возникают и активно развиваются замкнутые этнические анклавы, являющиеся рассадниками коррупции, организованной этнической преступности и незаконной миграции».