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The Prodigy уберет строчку «Smack My Bitch Up» из одноименной песни

Максим Саблин
Сегодня в 15:16

The Prodigy решили изменить текст хита «Smack My Bitch Up» спустя 26 лет после его выхода, подтвердили представители группы в разговоре с газетой The Times.

Из песни пропала заглавная строчка «Smack my bitch up». По словам Максима, солиста коллектива, он перестал исполнять ее «на нескольких недавних концертах», но не уточнил почему. Судя по видео с выступления группы в Лондоне, сейчас он кричит только «Change my pitch up».

Оригинальный трек был частью альбома «The Fat of the Land» 1997 года и стал международным хитом, несмотря на текст всего лишь из трех повторяющихся строк, сэмплированных из песни «Give the Drummer Some» рэпера Kool Keith.

Видео к треку The Prodigy критиковали за сцены насилия и употребления наркотиков, а также за ту самую кричалку, которая в буквальном переводе означает «Отметелю мою суку». На YouTube оно доступно лишь в сильно отцензурированном виде, впрочем, в сети можно найти и его режиссерскую версию.

Поклонники группы считают, что строчка скорее относится к употреблению веществ внутривенно. Участники группы просили не воспринимать текст всерьез и говорили, что имеют в виду в целом провоцирующее и агрессивное поведение.

Среди критиков трека были певица Тори Эймос и Beastie Boys, американская феминистская группа «Национальная организация „За женщин“» также обвинила группу в пропаганде насилия над женщинами как «формы развлечения».

В 2010 году трек был признан самой противоречивой песней всех времен по результатам опроса, проведенного Обществом исполнительских прав (PRS).

Кит Флинт, вокалист группы до смерти в 2019 году, комментировал скандал в разговоре с Rolling Stone: «В конце концов, девушки, которые приходят на наши концерты, — это хардкорщицы, и они смотрят на это иначе».

«Наплевать, что какая‑то девочка в цветном платье считает нас группой с песнями про „отметель сучек“, нас это лишь заводит. Они ничего не знают про нас. Они никогда не знали нас. И никогда не узнают», — подчеркнул он.

«Строчка настолько оскорбительна, что ее на самом деле нельзя воспринимать буквально. Вот в чем ирония», — добавил в том же интервью Лиам Хоулетт, сооснователь и лидер группы.

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