Реклама
Новости

Режиссер «Конца ***го мира» Джонатан Энтуисл разрабатывает исторический сериал «в панковском стиле»

Дарья Мельникова
Сегодня в 14:31

Режиссер Джонатан Энтуисл, продюсер Кэрин Мэндабах, сценаристы Майкл Херст и Кэт Кларк разрабатывают исторический драматический сериал под названием «Гражданская кровь». Об этом сообщает Deadline.

Действие проекта будет развиваться в Англии 17-го века и расскажет о приключениях молодой женщины, выросшей во время войны. Сериал называют «мешаниной из истории о взрослении, экшена с высокими ставками и идей, меняющих мир».

«В этом сценарии есть история, сердце, семья и война — и все это завернуто в панковский стиль. Этот период истории не часто исследуется, и уж точно не с такой точки зрения», — подчеркнул Энтуисл.

Среди работ Херста «Викинги», «Билли Кид» и номинированная на «Оскар» «Елизавета», а Кларк писала сценарии для «Благих знамений» и «Десяти процентов». Мэндабах продюсировала «Острые козырьки», а Энтуисл разработал и срежиссировал хит Netflix «Конец ***го мира». Он также режиссирует новый фильм «Каратэ-пацан-2».

расскажите друзьям
теги
Netflix
люди
Майкл Херст
Читайте также
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»