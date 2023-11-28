Режиссер «Конца ***го мира» Джонатан Энтуисл разрабатывает исторический сериал «в панковском стиле»

Режиссер Джонатан Энтуисл, продюсер Кэрин Мэндабах, сценаристы Майкл Херст и Кэт Кларк разрабатывают исторический драматический сериал под названием «Гражданская кровь». Об этом сообщает Deadline.
Действие проекта будет развиваться в Англии 17-го века и расскажет о приключениях молодой женщины, выросшей во время войны. Сериал называют «мешаниной из истории о взрослении, экшена с высокими ставками и идей, меняющих мир».
«В этом сценарии есть история, сердце, семья и война — и все это завернуто в панковский стиль. Этот период истории не часто исследуется, и уж точно не с такой точки зрения», — подчеркнул Энтуисл.
Среди работ Херста «Викинги», «Билли Кид» и номинированная на «Оскар» «Елизавета», а Кларк писала сценарии для «Благих знамений» и «Десяти процентов». Мэндабах продюсировала «Острые козырьки», а Энтуисл разработал и срежиссировал хит Netflix «Конец ***го мира». Он также режиссирует новый фильм «Каратэ-пацан-2».