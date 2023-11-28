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«Тинькофф Банк» запретил сотрудникам работать за пределами России, кроме трех стран

Александр Голиков
Сегодня в 11:30

Руководство «Тинькофф Банка» запретило сотрудникам работать удаленно за пределами России за исключением Беларуси, Армении и Казахстана. Об этом сообщил РБК со ссылкой на представителя банка.

«Работать за рубежом вне стран присутствия центров разработки запрещено», — сказал он. Такие центры, помимо России, есть только в Беларуси, Армении и Казахстане.

В компании объяснили запрет тем, что банк — это системно значимая организация и к ней выдвигаются требования Федеральной службы по техническому и экспортному контролю.

Еще одна причина новой меры — безопасность данных. «В условиях высокого риска атак на IT-инфраструктуру мы должны быть максимально ответственными и предотвращать любые утечки чувствительной информации, особенно за рубежом», — заявили представители «Тинькофф».

Они добавили, что, если сотрудник едет в страну, где нет центров разработки «Тинькофф», и берет с собой ноутбук, критичные доступы у него должны быть полностью отключены.

Два сотрудника банка, которые живут в других странах, уже рассказали РБК, что не смогут продолжить работу в компании с 2024 года. По информации издания, некоторые сотрудники «Тинькофф» уже ищут новую работу.

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теги
Тинькофф банкФСТЭК России
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