Посмотрите ролик о съемках спин-оффа сериала «ВандаВижен» об Агате Харкнесс

Marvel опубликовала небольшое превью спин-оффа сериала «ВандаВижен» под названием «Агата: Дневники Даркхолда». Его релиз ожидается осенью 2024 года.
В видео сценаристка и продюсер Жак Шеффер, которая работала над последней серией «ВандаВижен», рассказала, что после съемок сразу же заговорила с Marvel о разработке чего‑то еще. «И все, что я предлагала включало в себя сюжетную линию об Агате», — сказала она.
«В первом эпизоде мы видим, как Агата Харкнесс наконец-то вырвалась из заклятия, в которое попала. Она не может дождаться, когда вернется к своим прежним кровавым делам, но обнаруживает, что бессильна. Единственный выход для нее — отправиться в опасное путешествие, чтобы вернуть свои силы», — говорится в описании первого эпизода грядущего сериала, которое стало доступно с помощью системы открытых записей Бюро по авторским правам США.
Главную роль в сериале играет Кэтрин Хан. В нем также снимаются Обри Плаза, Эмма Колфилд Форд («Баффи — истребительница вампиров») и Джо Лок, известный по проекту «Трепет сердца». Для Плазы и Хан сериал стал своего рода воссоединением, так как ранее обе снимались в ситкоме «Парки и зоны отдыха».
В сериале «ВандаВижен» Агата предстает в образе любопытной соседки парочки супергероев, но ближе к завершению шоу становится ясно, что на самом деле она могущественная ведьма. В финальном сражении за Вествью Ванда побеждает Агату и оставляет ее в городе в том самом образе шумной соседки.