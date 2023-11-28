Посмотрите ролик о съемках спин-оффа сериала «ВандаВижен» об Агате Харкнесс

«В первом эпизоде мы видим, как Агата Харкнесс наконец-то вырвалась из заклятия, в которое попала. Она не может дождаться, когда вернется к своим прежним кровавым делам, но обнаруживает, что бессильна. Единственный выход для нее — отправиться в опасное путешествие, чтобы вернуть свои силы», — говорится в описании первого эпизода грядущего сериала, которое стало доступно с помощью системы открытых записей Бюро по авторским правам США.