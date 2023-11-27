Британские музыканты Пол Маккартни и Элтон Джон снимутся в сиквеле мокьюментари-фильма «Это — Spinal Tap!». Об этом сообщил NME.
Картину снимет Роб Рейнер, автор оригинальной ленты. Он рассказал в подкасте Rickard Herrin’s Leicester Square Theatre, что в сиквеле снимутся различные звезды. Съемки начнутся в конце февраля.
«Все вернутся. Пол Маккартни присоединится к нам, и Элтон Джон. И еще несколько других сюрпризов, Гарт Брукс», — поделился Рейнер, который также присоединится к актерскому составу проекта.
Рейнер вновь исполнит роль кинематографиста Марти ДиБерджи. Кристофер Гест, Макс Маккин и Гарри Шиарер вернутся на экраны в образах участников вымышленной метал-группы Найджела Туфнела, Дэвида Сент-Хаббинса и Дерека Смоллса.
Ранее Рейнер признавался в интервью, что не знает, получится ли сиквел интересным для зрителей. «Планка невероятно высока. Мы спорили, стоит или нет нам делать это», — рассказывал он.
«Я сказал «Взгляните на нас, нам всем уже за 70. Сколько времени у нас осталось, чтобы повеселиться?» — говорил Рейнер.
Релиз сиквела «Это — Spinal Tap!» должен состояться в марте 2024 года, к 40-летию оригинальной картины.
«Это — Spinal Tap!» — псевдодокументальный фильм о вымышленной рок-группе под названием Spinal Tap, который вышел в 1984 год. Лента пародирует типичное поведение таких коллективов как Led Zeppelin, The Rolling Stones и Aerosmith.