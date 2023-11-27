Актриса выйдет на сцену Театра на Таганке 28 ноября. Она зачитает переписку великого композитора Людвига ван Бетховена с писателем Йоганном Вольвгангом фон Гете. Постановка будет представлена на итальянском языке.
«Это уникальная театрально-музыкальная постановка, повествующая об увлекательной творческой связи. <…> Главная исполнительница эпистолярного спектакля — Орнелла Мути — через чтение переписки раскрывает глубокую художественную и интеллектуальную близость между двумя гениями», — сказано в описании спектакля.
Спектакль начнется с музыкального фрагмента из произведений Бетховена. Сочинения композитора исполнит музыкальное трио: фортепиано, кларнет и виолончель. Действие постановки развернется в эпоху романтизма.
«В письмах двух гениев звучат темы борьбы, боли, празднования и поиска истины», — отметили организаторы театрального показа. Они уточнили, что постановка будет сопровождаться переводом на русский язык.
Орнелла Мути — одна из ярчайших звезд итальянского кино. Она известна по фильмам «Укрощение строптивого» с Адриано Челентано, «Самая красивая жена», «Последняя женщина», «Я и моя сестра».
Мути также снималась у французских, немецких, советских и американских режиссеров. Среди ее картин — «Любовь Свана», «Оскар», «Римские приключения», «Жизнь прекрасна».