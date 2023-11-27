Реклама
Новости

Итальянская актриса Орнелла Мути представит в Москве спектакль «Бетховен — героическая жизнь гения»

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:55

В Москве покажут спектакль «Бетховен — героческая жизнь гения» с участием звезды итальянского кино Орнеллой Мути. Об этом сообщил ТАСС.

Актриса выйдет на сцену Театра на Таганке 28 ноября. Она зачитает переписку великого композитора Людвига ван Бетховена с писателем Йоганном Вольвгангом фон Гете. Постановка будет представлена на итальянском языке.

«Это уникальная театрально-музыкальная постановка, повествующая об увлекательной творческой связи. <…> Главная исполнительница эпистолярного спектакля — Орнелла Мути — через чтение переписки раскрывает глубокую художественную и интеллектуальную близость между двумя гениями», — сказано в описании спектакля.

Спектакль начнется с музыкального фрагмента из произведений Бетховена. Сочинения композитора исполнит музыкальное трио: фортепиано, кларнет и виолончель. Действие постановки развернется в эпоху романтизма.

«В письмах двух гениев звучат темы борьбы, боли, празднования и поиска истины», — отметили организаторы театрального показа. Они уточнили, что постановка будет сопровождаться переводом на русский язык.

Орнелла Мути — одна из ярчайших звезд итальянского кино. Она известна по фильмам «Укрощение строптивого» с Адриано Челентано, «Самая красивая жена», «Последняя женщина», «Я и моя сестра».

Мути также снималась у французских, немецких, советских и американских режиссеров. Среди ее картин — «Любовь Свана», «Оскар», «Римские приключения», «Жизнь прекрасна».

расскажите друзьям
люди
Людвиг БетховенАдриано Челентано
Читайте также
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»