Пользователи Google Drive пожаловались на исчезновение файлов

Впервые о проблеме сообщил пользователь Ёнджун. У него «внезапно исчезли» все файлы, загруженные после мая 2023 года. «Ни один файл не был удален вручную, поэтому файлы не попали в корзину. Я никогда не синхронизировал и не делился своими файлами и диском с кем‑либо, я использовал диск локально», — написал он. Несмотря на помощь службы поддержки Google, Ёнджун до сих пор не смог восстановить файлы.