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Пользователи Google Drive пожаловались на исчезновение файлов

Рустам Абдуллин
Сегодня в 19:59

Несколько пользователей Google Drive обнаружили пропажу файлов в своих хранилищах, обратил внимание на их жалобы в Android Police. Google изучает проблему, но пока не знает ее источника и не нашел ее решения.

Впервые о проблеме сообщил пользователь Ёнджун. У него «внезапно исчезли» все файлы, загруженные после мая 2023 года. «Ни один файл не был удален вручную, поэтому файлы не попали в корзину. Я никогда не синхронизировал и не делился своими файлами и диском с кем‑либо, я использовал диск локально», — написал он. Несмотря на помощь службы поддержки Google, Ёнджун до сих пор не смог восстановить файлы.

По меньшей мере десять пользователей под жалобой Ёнджуна добавили, что тоже потеряли данные за несколько месяцев. Другие юзеры в отдельных постах также сообщили о проблеме с исчезновением файлов, не сумев восстановить их. Некоторые отметили, что лишились важных файлов, связанных с работой.

Одной из жертв неполадки в Google не смогли назвать сроки, когда проблема решится. Пользователям порекомендовали не вносить никаких изменений в хранилище.

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