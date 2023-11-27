Джиу-джитсу, наггетсы и чтение: как проходит день основателя Facebook* Марка Цукерберга

Издание Business Insider изучило различные интервью основателя Facebook* Марка Цукерберга и рассказало, как проходит обычный день из жизни предпринимателя.
Утренние привычки
Цукерберг обычно просыпается в 8 утра и, как и многие, немедленно берет в руки мобильный телефон. Бизнесмен признается, что проверять сообщения сразу после пробуждения — его плохая привычка.
«Ты получаешь миллион сообщений обо всем, и обычно в них ничего хорошего. Люди оставляют хорошее, чтобы рассказать мне об этом лично. Так что проверка сообщений по утрам почти как удар в живот сразу после пробуждения… и после этого нужно перезагрузиться и быть продуктивным, а не переживать из‑за всего», — пояснил он.
По словам Цукерберга, он погружается в социальные сети на несколько минут утром, даже не надев свои контактные линзы. «В захожу на Faceboook*, чтобы увидеть, что творится в мире. Довольно грустная ситуация, честно говоря», — заявлял он.
Здоровый образ жизни
Затем бизнесмен занимается спортом: он посвящает ему несколько часов в неделю. Как правило, Цукерберг планирует три-четыре тренировки в неделю. Предприниматель любит бегать, но чаще отдает предпочтение ММА и джиу-джитсу.
«Я раньше много бегал, но проблема с бегом в том, что ты можешь очень много думать», — объяснил Цукерберг. Создатель Facebook* признается, что во время занятий спортом хочет не думать о работе, и потому ММА идеально подходит ему.
Какую еду предпочитает Цукерберг, неизвестно. Однако бизнесмен утверждал, что старается потреблять около 4 тыс. калорий за день. Он говорил, что в «МакДоналдсе» заказывает 20 наггетсов, бургер, большую картошку фри, мороженое Oreo McFlurry, яблочный пирожок и еще пару чизбургеров, чтобы съесть их позднее.
Фокус на работе
Как известно, глава Meta* не любит наряжаться. Каждый день он носит одну и ту же одежду, чтобы «принимать как можно меньше решений о чем‑либо, кроме того, как наилучшим образом служить сообществу [Facebook*]».
Цукерберг проводит в офисе, по его собственным словам, от 50 до 60 часов в неделю. Предприниматель утверждает, что думает о своих платформах он еще чаще — практически все время. «Я отвожу много времени на чтение и размышления о вещах», — говорил он.
Перед деловыми встречами Цукерберг просит коллег отправлять ему материалы в письменном виде. Бизнесмен предпочитает знакомиться с повесткой заранее, чтобы беседы с сотрудниками получались более предметными и полезными. За эту вовлеченность во все процессы в компании Цукерберга прозвали «Оком Саурона».
Свободное время
Энергии предпринимателя хватает, впрочем, не только на рабочие задачи. Он много читает — до двух-трех книг в месяц, изучает китайский и катается на электрическом серфборде. Кроме того, он регулярно проводит время с детьми — дочерьми Максимой, Августой и Аурелией.
«Иногда они читают вместе книги. Иногда они кодят вместе. Марк начал делать это вместе с Августой с тех пор, как ей исполнилось три», — рассказывала жена бизнесмена Присцилла Чан.
Цукерберг старается сам укладывать дочерей спать и даже поет им еврейскую молитву «Mi Shebeirach» перед сном. Деловые ужины он проводит только после того, как его дети лягут спать.
При этом Цукерберг следит за тем, чтобы спать достаточное количество времени. Он старается ложиться не слишком поздно и спит по восемь часов в сутки, а также использует кольцо Oura для отслеживания своего состояния.
*Facebook принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской. Ее деятельность на территории страны запрещена.