Джиу-джитсу, наггетсы и чтение: как проходит день основателя Facebook* Марка Цукерберга

«Ты получаешь миллион сообщений обо всем, и обычно в них ничего хорошего. Люди оставляют хорошее, чтобы рассказать мне об этом лично. Так что проверка сообщений по утрам почти как удар в живот сразу после пробуждения… и после этого нужно перезагрузиться и быть продуктивным, а не переживать из‑за всего», — пояснил он.