Мэр Парижа покинула X. Она назвала соцсеть Маска «гигантской глобальной канализацией»

Мэр Парижа Анн Идальго объявила о своем уходе из X (экс-Twitter) из‑за того, что владелец соцсети Илон Маск «намеренно обостряет напряженность и конфликты». Она выпустила большой пост на своей странице, назвав платформу «гигантской глобальной канализацией».
Объясняя свое решение, Идальго сослалась на манипуляции, дезинформацию, антисемитизм и нападки на ученых, климатологов, женщин, либералов и «всех тех, кто желает участвовать в мирных политических дебатах». Градоначальница считает, что в последние годы Twitter, которые позже стал X, «стал впечатляющим инструментом разрушения наших демократий», поэтому она отказалась «поддерживать этот злой план».
«Мы не должны обманывать себя. Здесь мы имеем дело с совершенно ясным политическим проектом, направленным на отстранение демократии и ее ценностей в пользу влиятельных частных интересов. Последний отчет о контенте, опубликованный самим Twitter, ставит Францию на первое место в Европе по количеству насильственного и незаконного контента. Эта среда превратилась в гигантскую глобальную канализацию, и нам следует продолжать забираться в нее?» — написала Идальго.
Совсем недавно Идальго подверглась критике за поездку на остров Таити, где она якобы осматривала место проведения соревнований по серфингу в рамках Олимпийских игр-2024. Оппоненты политика заявили, что это не входит в ее компетенцию, а на самом деле она якобы навещала дочь, которая там живет, оплатив поездку за счет налогоплательщиков.
Самый залайканный комментарий под англоязычным постом Идальго напоминает об этом скандале: «Почему я ухожу из твиттера:
потому что меня поймали на оплате отпуска из бюджета Парижа».