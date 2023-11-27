Мэр Парижа покинула X. Она назвала соцсеть Маска «гигантской глобальной канализацией»

Совсем недавно Идальго подверглась критике за поездку на остров Таити, где она якобы осматривала место проведения соревнований по серфингу в рамках Олимпийских игр-2024. Оппоненты политика заявили, что это не входит в ее компетенцию, а на самом деле она якобы навещала дочь, которая там живет, оплатив поездку за счет налогоплательщиков.