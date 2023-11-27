В Москве и Подмосковье сильнейший снегопад. Вот как выглядят столичные улицы

В Москве и области прошел сильный снегопад. Ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец написал, что в столице за сутки выпало 35% месячной нормы осадков, в Подмосковье — 56%. Накануне синоптик предупреждал о «черной метели».
Губернатор Московской области назвал снегопад мощнейшим за последние 40 лет. Сергей Собянин предупредил, что снег будет идти всю неделю, отметив, что городские службы работают в усиленном режиме.
Мэр пообещал дополнительно привлечь к уборке снега 10-12 тыс. сотрудников из «Мосводоканала», «Мосгаза» и других служб, чтобы помочь коммунальщикам.
Движение на московских дорогах затруднено, жителей города призвали воздержаться от поездок на такси и личном транспорте, а воспользоваться общественным. В Дептрансе отмечали, что возможны задержки трамваев, а некоторые маршруты могут изменить.
Из‑за непогоды в столичных аэропортах задержали вылет 54 рейса, сообщала Росавиация. Аэропорты Шереметьево, Домодедово и Внуково продолжают работу в штатном режиме.