Умер гитарист Killing Joke Кевин Уокер

С 1980 года Killing Joke выпустила 16 студийных альбомов, последний из которых — «Pylon» — вышел в 2015 году. О влиянии коллектива на свое творчество в разное время говорили участники Metallica, Nirvana, Ministry, Fear Factory, Nine Inch Nails, Soundgarden, Faith No More и Korn.