Умер гитарист Killing Joke Кевин Уокер

«Мне понравилось, как это звучало, — довольно серьезно, даже фанатично. Не знаю, что именно, но что‑то отозвалось во мне», — признавался гитарист в интервью 1984 года. «Я пошел познакомиться с Коулманом, и мы сразу же начали спорить о музыкальных вкусах. После этого я почему‑то продолжил его доставать. Наверно, мне просто нравились ожесточенные споры», — рассказывал Уокер.