Умер гитарист Killing Joke Кевин Уокер

Кевин «Джорди» Уокер, сооснователь и гитарист британской постпанк-индастриал-группы Killing Joke, скончался от сердечного приступа в возрасте 64 лет. О смерти коллеги сообщили участники группы в своих соцсетях.
«Джорди» был единственным оригинальным участником Killing Joke кроме вокалиста Джереми Коулмана. Уокер родился в 1958 году в Ньюкасле, вскоре его семья переехала в графство Бакингемшир. Он присоединился к группе в 1979 году, откликнувшись на объявление в журнале Melody Maker, которое гласило: «Хочешь быть частью Killing Joke? Мы не шутим, чувак. Тотальная эксплуатация, тотальная публичность, тотальная анонимность. Ищем басиста и лид-гитариста».
«Мне понравилось, как это звучало, — довольно серьезно, даже фанатично. Не знаю, что именно, но что‑то отозвалось во мне», — признавался гитарист в интервью 1984 года. «Я пошел познакомиться с Коулманом, и мы сразу же начали спорить о музыкальных вкусах. После этого я почему‑то продолжил его доставать. Наверно, мне просто нравились ожесточенные споры», — рассказывал Уокер.
С 1980 года Killing Joke выпустила 16 студийных альбомов, последний из которых — «Pylon» — вышел в 2015 году. О влиянии коллектива на свое творчество в разное время говорили участники Metallica, Nirvana, Ministry, Fear Factory, Nine Inch Nails, Soundgarden, Faith No More и Korn.