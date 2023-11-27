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Лауреатом Букеровской премии стал ирландский писатель Пол Линч

Семён Гудошников
Сегодня в 11:39

Букеровскую премию 2023 года получил ирландский писатель Пол Линч за его пятый роман «Песнь пророка». Об этом говорится на сайте награды.

«Песнь пророка» — роман-антиутопия, в котором рассказывается история исследовательницы Эйлиш Стак на фоне установления в Ирландии тирании и фашизма. Отправной точкой сюжета служит допрос и арест ее мужа за участие в протестах. После этого она пытается спасти своих четверых детей в хаотичном и жестоком обществе.

«Это триумф эмоционального повествования, бодрящий и смелый. С большой живостью „Песнь пророка“ отражает социальные и политические тревоги на текущий момент. Читатели найдут ее трогательной и правдивой и не скоро забудут содержащиеся в ней предупреждения», — говорится о книге на сайте премии.

Линч сказал, что на написание романа ушло четыре года, а на его сюжет повлияли события в Сирии, проблема беженцев и действия Запада. «Я пытался заглянуть в современный хаос. Беспорядки в западных демократиях. Проблема Сирии — имплозия всей нации, масштабы кризиса беженцев и безразличие Запада», — заявлял он.

Полу Линчу 46 лет. До 2013 года он был кинокритиком, а затем стал писателем. Написал романы «Красное небо утром», «Черный снег», «Грейс» и «За морем».

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Пол Линч
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