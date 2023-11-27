Лауреатом Букеровской премии стал ирландский писатель Пол Линч

«Песнь пророка» — роман-антиутопия, в котором рассказывается история исследовательницы Эйлиш Стак на фоне установления в Ирландии тирании и фашизма. Отправной точкой сюжета служит допрос и арест ее мужа за участие в протестах. После этого она пытается спасти своих четверых детей в хаотичном и жестоком обществе.