Четверть россиян заявили о гендерной дискриминации на работе

Особенно остро проблема стоит для женщин. Треть опрошенных респонденток сказали, что ощущали предвзятое отношение со стороны работодателя. Среди мужчин на это пожаловались только 19%.
Судя по результатам опроса, проблема гендерной дискриминации усугубилась в 2023-м. В этом году нарушения равноправия ощутили 40% респондентов, а в прошлом — 9%. При этом о дискриминации чаще заявляли мужчины (58%), чем женщины (30%).
Почти половина участников опроса, пожаловавшихся на нарушения, поделились, что руководители их компаний отдают предпочтение представителям конкретного пола при трудоустройстве. Об этом заявили 47% мужчин и 41% женщин.
39% женщин сталкивались с разницей в оплате труда, обусловленной гендером. Кроме того, им чаще стали задавать вопросы о семейном положении и декрете — об этом заявили 52% респонденток.
Для своего исследования «Работа.ру» опросила 3500 респондентов старше 18 лет из всех регионов страны.
Трудовой кодекс России запрещает дискриминацию по половому признаку. В 2013 году приняли закон, который лишает работодателя права прописывать требования к возрасту или полу соискателя в вакансиях.