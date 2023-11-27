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Четверть россиян заявили о гендерной дискриминации на работе

Александр Голиков
Сегодня в 10:21

26% россиян заявили, что сталкивались с дискриминацией по гендерному признаку на работе. Об этом рассказал РБК Life со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру».

Особенно остро проблема стоит для женщин. Треть опрошенных респонденток сказали, что ощущали предвзятое отношение со стороны работодателя. Среди мужчин на это пожаловались только 19%.

Судя по результатам опроса, проблема гендерной дискриминации усугубилась в 2023-м. В этом году нарушения равноправия ощутили 40% респондентов, а в прошлом — 9%. При этом о дискриминации чаще заявляли мужчины (58%), чем женщины (30%).

Почти половина участников опроса, пожаловавшихся на нарушения, поделились, что руководители их компаний отдают предпочтение представителям конкретного пола при трудоустройстве. Об этом заявили 47% мужчин и 41% женщин.

39% женщин сталкивались с разницей в оплате труда, обусловленной гендером. Кроме того, им чаще стали задавать вопросы о семейном положении и декрете — об этом заявили 52% респонденток.

Для своего исследования «Работа.ру» опросила 3500 респондентов старше 18 лет из всех регионов страны.

Трудовой кодекс России запрещает дискриминацию по половому признаку. В 2013 году приняли закон, который лишает работодателя права прописывать требования к возрасту или полу соискателя в вакансиях.

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