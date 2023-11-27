Четверть россиян заявили о гендерной дискриминации на работе

Судя по результатам опроса, проблема гендерной дискриминации усугубилась в 2023-м. В этом году нарушения равноправия ощутили 40% респондентов, а в прошлом — 9%. При этом о дискриминации чаще заявляли мужчины (58%), чем женщины (30%).