В Крыму и на Кубани прошел шторм. 500 тыс. крымчан остались без света, 500 животных погибли в музее

На полуострове более полумиллиона человек остались без электричества, нарушено водоснабжение. 10 человек пострадали, один, по предварительным данным, погиб. Погибший пошел смотреть на большие волны во время шторма в селе Морском.
В Севастопольском аквариуме-музее погибли более 500 морских животных при затоплении одного из залов, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
В поселке Героевское под Керчью из‑за выхода моря из берегов оказались заблокированы 40 домов, в Евпатории эвакуировали более 200 жителей, приостановлено движение троллейбусов на трассе Симферополь — Ялта.
На полуострове создали оперативный штаб по ликвидации шторма, понедельник объявлен в регионе выходным днем, власти попросили местных жителей без необходимости не выходить на улицу. В регионе объявлен режим ЧС.
В Краснодарском крае прошли сильные ливни и оползни. В районе села Витязево под Анапой шторм выбросил на мель сухогруз под флагом Белиза с 21 человеком на борту.
В Сочи, Адлере и Анапе повалены деревья, повреждены несколько крыш. Сочинский аэропорт направил девять самолетов на запасные аэродромы, к настоящему моменту он возобновил принятие рейсов. В Анапе отменили занятия в школах и детских садах, в Сочи из‑за падения деревьев на контактную линию железнодорожных путей задержались несколько пассажирских поездов.
«В результате прохождения холодного атмосферного фронта балканского циклона за сутки в Крыму местами выпало до 33 миллиметров осадков, на Кубани — до 43 миллиметров, а порывы ветра достигали штормовых значений. За последние 12 часов на метеостанциях Крыма скорость ветра в порывах варьировалась от 20 до 31 метра в секунду, в Симферополе — 29 метров в секунду, а местами (Клепинино — 34 метра в секунду, Черноморское — 40 метров в секунду) ветер был ураганной силы — то есть 122–144 километра в час», — написал в телеграм-канале ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.
В Краснодарском крае урагана не было, но ветер был штормовой: в Анапе — до 32 метров в секунду, в Сочи — до 28 метров в секунду, в Туапсе — до 27. В течение дня стихия будет ослабевать, отметил Тишковец.