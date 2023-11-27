В Крыму и на Кубани прошел шторм. 500 тыс. крымчан остались без света, 500 животных погибли в музее

«В результате прохождения холодного атмосферного фронта балканского циклона за сутки в Крыму местами выпало до 33 миллиметров осадков, на Кубани — до 43 миллиметров, а порывы ветра достигали штормовых значений. За последние 12 часов на метеостанциях Крыма скорость ветра в порывах варьировалась от 20 до 31 метра в секунду, в Симферополе — 29 метров в секунду, а местами (Клепинино — 34 метра в секунду, Черноморское — 40 метров в секунду) ветер был ураганной силы — то есть 122–144 километра в час», — написал в телеграм-канале ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.