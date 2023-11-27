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В Крыму и на Кубани прошел шторм. 500 тыс. крымчан остались без света, 500 животных погибли в музее

Семён Гудошников
Сегодня в 10:05

Сильный шторм вечером 26 ноября пришел в Краснодарский край и в Крым.

На полуострове более полумиллиона человек остались без электричества, нарушено водоснабжение. 10 человек пострадали, один, по предварительным данным, погиб. Погибший пошел смотреть на большие волны во время шторма в селе Морском.

В Севастопольском аквариуме-музее погибли более 500 морских животных при затоплении одного из залов, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

В поселке Героевское под Керчью из‑за выхода моря из берегов оказались заблокированы 40 домов, в Евпатории эвакуировали более 200 жителей, приостановлено движение троллейбусов на трассе Симферополь — Ялта.

На полуострове создали оперативный штаб по ликвидации шторма, понедельник объявлен в регионе выходным днем, власти попросили местных жителей без необходимости не выходить на улицу. В регионе объявлен режим ЧС.

В Краснодарском крае прошли сильные ливни и оползни. В районе села Витязево под Анапой шторм выбросил на мель сухогруз под флагом Белиза с 21 человеком на борту.

В Сочи, Адлере и Анапе повалены деревья, повреждены несколько крыш. Сочинский аэропорт направил девять самолетов на запасные аэродромы, к настоящему моменту он возобновил принятие рейсов. В Анапе отменили занятия в школах и детских садах, в Сочи из‑за падения деревьев на контактную линию железнодорожных путей задержались несколько пассажирских поездов.

«В результате прохождения холодного атмосферного фронта балканского циклона за сутки в Крыму местами выпало до 33 миллиметров осадков, на Кубани — до 43 миллиметров, а порывы ветра достигали штормовых значений. За последние 12 часов на метеостанциях Крыма скорость ветра в порывах варьировалась от 20 до 31 метра в секунду, в Симферополе — 29 метров в секунду, а местами (Клепинино — 34 метра в секунду, Черноморское — 40 метров в секунду) ветер был ураганной силы — то есть 122–144 километра в час», — написал в телеграм-канале ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

В Краснодарском крае урагана не было, но ветер был штормовой: в Анапе — до 32 метров в секунду, в Сочи — до 28 метров в секунду, в Туапсе — до 27. В течение дня стихия будет ослабевать, отметил Тишковец.

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