В Пермском крае нашли и отогрели лебедей и фламинго

Жители Чайковского округа Пермского края обнаружили обессилевшего фламинго, сообщило Пермское орнитологическое общество. Птицу нашли в четверг на дороге в районе предприятия «Уралоргсинтез», добавляет местная депутатка Ирина Петрова. На ее видео залетный гость уже расправляет крылья и крякает, но орнитологи не уверены, что он готов к возвращению в дикую природу.
Как уточняет общество исследователей пернатых, это розовый фламинго, такие обитают на территории Африки, юга Европы и юго-запада Азии. Ближе всего к территории России они гнездятся на островах и побережье северо-востока Каспийского моря, а также на озере Тенгиз в Центральном Казахстане. Иногда их еще можно встретить в Предкавказье и Причерноморье, а в совсем редких случаях они долетают до северной тайги и лесотундры.
По словам главы общества Галины Матвеевой, фламинго уже осмотрел ветеринар, сейчас его кормят, за ним ухаживают. «Птица находится в Чайковском и останется там, пока не восстановится, не окрепнет. Когда это произойдет, пока сказать трудно: нужно закончить обследование и выяснить причины состояния фламинго. Возможно, понадобится рентген», — рассказывает она.
До весны гость должен пробыть в Пермском крае, пишет 59.ru. Его могут перевезти в другой регион, если этого потребует Министерство природных ресурсов, которое отвечает за содержание животных из Красной книги.
В другом районе края в пятницу обнаружили четырех замерзших молодых лебедей. Птицы сидели на льду озера в поселке Хмели и не могли самостоятельно его покинуть.
Как говорят орнитологи, неделю назад этих лебедят покинули родители и двое братьев, которые смогли улететь в теплые края. Четверка уже была на примете у бродячих собак и лис, замечают птицеведы.
Осень в регионе называют аномальной: до середины ноября в Пермском крае была довольно теплая погода для этого времени года, однако в последнюю неделю температура опустилась до -20 градусов ночью с сильными снегопадами.