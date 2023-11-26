В Пермском крае нашли и отогрели лебедей и фламинго

Как уточняет общество исследователей пернатых, это розовый фламинго, такие обитают на территории Африки, юга Европы и юго-запада Азии. Ближе всего к территории России они гнездятся на островах и побережье северо-востока Каспийского моря, а также на озере Тенгиз в Центральном Казахстане. Иногда их еще можно встретить в Предкавказье и Причерноморье, а в совсем редких случаях они долетают до северной тайги и лесотундры.