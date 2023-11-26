В Москве ожидается «черная метель», когда крупные хлопья снега летят практически параллельно земле

За предстоящие сутки балканский циклон, набирающий силы в западной акватории Черного моря, принесет в Брянскую область штормовую погоду. В результате в Москве в ночь на 27 ноября и утром снегопад «экстремально усилится». Видимость время от времени будет ухудшаться до 100 метров и менее, предупредил синоптик.