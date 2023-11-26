В Москве ожидается «черная метель», когда крупные хлопья снега летят практически параллельно земле

Вечером 26 ноября в Москве ожидается «черная метель», порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду. За сутки может выпасть 50% от месячной нормы осадков, рассказал РИА «Новости» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
За предстоящие сутки балканский циклон, набирающий силы в западной акватории Черного моря, принесет в Брянскую область штормовую погоду. В результате в Москве в ночь на 27 ноября и утром снегопад «экстремально усилится». Видимость время от времени будет ухудшаться до 100 метров и менее, предупредил синоптик.
Во время «черной метели» крупные хлопья снега летят практически параллельно поверхности земли, поэтому видимость и ухудшается. Подобные явления характерны больше для Крайнего Севера.
Тишковец также предупредил, что в ближайшее время может быть побит рекорд дня по количеству выпавших осадков почти полувековой давности, который держится с 1977 года. Выпасть может до 26,5 миллиметра осадков, снежный покров с 15 сантиметров увеличится до 23.
Ночная температура воздуха в столице составит минус три-пять градусов, дневная — около нуля. По области ночью будет два-семь градусов мороза, днем — от минус трех градусов до плюс двух. По словам Тишковца, атмосферное давление упадет до аномально низких значений — 724 миллиметра ртутного столба.