В Малайзии цензоры «удалили суть» из драмы местной режиссерки, которая претендует на «Оскар»

Цензоры в Малайзии вырезали некоторые сцены из фильма «Полосы тигра», который номинируется на «Оскар». Режиссерка Аманда Нелл Ю считает, что ее соотечественники увидят картину, из которой «удалили саму суть».
«Полосы тигра» — фильм ужасов о взрослении девочки-подростка, дебютная картина Ю. По сюжету у 12-летней Заффан начинаются месячные: она наблюдает, как ее тело претерпевает драматические, ужасающие изменения, и от нее отворачиваются сверстники и жители деревни. Режиссерка использует образы из малайзийского фольклора, чтобы исследовать нюансы женской дружбы, издевательства и тело.
Малазийские цензоры вырезали фрагменты с изображениями крови на прокладке, а также девушки, примеряющей бюстгальтер подруги поверх одежды в школьном туалете, и Заффан с распущенными волосами, снимающей тикток на фоне водопада. «Им [девочкам-подросткам] разрешено быть свободными, им разрешено делать что‑то тайно, и это реальность. Обращусь к цензорам, которые дали мне понять: именно поэтому я рассказала эту историю», — сказала Ю.
«Полосы тигра» получили приз за лучший полнометражный фильм на Каннской неделе критиков в этом году. Ю считает ироничным, что ее фильм рассказывает о персонаже и тигре-оборотне, которому не разрешено существовать. «То же самое происходит и с фильмом [в Малайзии]. Его празднуют, но его нельзя показать целиком», — сказал она.
Ю решила написать историю о девушке, переживающей период полового созревания и превращающейся в монстра, потому что она чувствовала, что именно так на нее смотрели, и так она видела себя. «Я абсолютно ненавидела свое тело… Мне также не нравилось, что люди комментировали эти изменения», — поделилась постановщица.
При работе над фильмом Ю проводила семинары с девочками-подростками, на которых они обсуждали темы тела и издевательств, а также устраивала анонимные сессии вопросов и ответов с секс-просветителями. Перед съемками команда оценила риски, которые могут возникнуть у исполнителей главных ролей.