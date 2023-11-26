В Малайзии цензоры «удалили суть» из драмы местной режиссерки, которая претендует на «Оскар»

Ю решила написать историю о девушке, переживающей период полового созревания и превращающейся в монстра, потому что она чувствовала, что именно так на нее смотрели, и так она видела себя. «Я абсолютно ненавидела свое тело… Мне также не нравилось, что люди комментировали эти изменения», — поделилась постановщица.