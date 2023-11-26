Инсайдер: «20 век Фокс» планирует новый полнометражный мультфильм по «Симпсонам»

Студия «20 век Фокс» намерена выпустить второй полнометражный мультфильм по «Симпсонам», узнал киножурналист Джефф Снайдер.
Он обратил внимание, что сооснователь студии Gracie Films, режиссер Джеймс Брукс сейчас занимается
своей первой за 13 лет картиной под названием «Элла Маккей»
о молодой политикессе, которая намерена избраться губернатором штата и пытается не потерять семью из‑за начавшейся кампании. Главную роль в нем должна сыграть Эмма Маки («Сексуальное воспитание», «Барби»). Кроме нее на экране появятся Джейми Ли Кертис, Вуди Харрельсон, Айо Эдебири и Кумайл Нанджиани.
Снайдеру показалось странным, что Брукс решил вернуться в кино именно с таким проектом, где главную роль не играет звезда масштаба Джека Николсона или Адама Сэндлера, как в прошлых работах режиссера. Поэтому он обратился с этим вопросом к студии.
Инсайдер в «20 век Фокс» поведал журналисту, что у студии был повод согласиться на производство фильма — она хочет, чтобы Брукс вместе с Мэттом Грейнингом возглавил разработку второй полнометражки про симпсонов. По словам Снайдера, «Элла Маккей» лишь часть сделки, где «рука руку моет», как это часто бывает в Голливуде.
Первый мультфильм про симпсонов вышел в 2007 году и собрал в кинотеатрах больше полумиллиарда долларов, его оценка критиков на Rotten Tomatoes сейчас составляет 87% свежести, а от зрителей — 77%.