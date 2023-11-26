Инсайдер: «20 век Фокс» планирует новый полнометражный мультфильм по «Симпсонам»

Он обратил внимание, что сооснователь студии Gracie Films, режиссер Джеймс Брукс сейчас занимается

своей первой за 13 лет картиной под названием «Элла Маккей»

о молодой политикессе, которая намерена избраться губернатором штата и пытается не потерять семью из‑за начавшейся кампании. Главную роль в нем должна сыграть Эмма Маки («Сексуальное воспитание», «Барби»). Кроме нее на экране появятся Джейми Ли Кертис, Вуди Харрельсон, Айо Эдебири и Кумайл Нанджиани.