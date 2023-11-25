РАН: «жить по правде, совести, справедливости» важно вдвое большему числу мигрантов, чем москвичей

Крепкая семья и хорошие дети — главная по совокупности ценность для почти 57% иностранных респондентов, таковой же она является для 25% москвичей. При этом обе группы опрошенных поставили на первые места в иерархии семейных ценностей взаимную любовь и уважение, но на третьем у мигрантов находится верность партнеру, а у москвичей она делит четвертое-пятое места с взаимным удовлетворением от сексуальной жизни. В то же время приезжие меньше склонны поддерживать ненасилие в семье и чаще придерживаются патриархальной модели, в отличие от москвичей.