РАН: «жить по правде, совести, справедливости» важно вдвое большему числу мигрантов, чем москвичей

Отдел исследований социально-демографических процессов ЕАЭС Института демографических исследований РАН провел опрос о ценностях среди жителей Московской агломерации и иностранцев из Центральной Азии. Выяснилось, что они обладают различными терминальными (конечными, важными сами по себе, а не для достижения целей) ценностями, передает результаты исследования РБК.
Крепкая семья и хорошие дети — главная по совокупности ценность для почти 57% иностранных респондентов, таковой же она является для 25% москвичей. При этом обе группы опрошенных поставили на первые места в иерархии семейных ценностей взаимную любовь и уважение, но на третьем у мигрантов находится верность партнеру, а у москвичей она делит четвертое-пятое места с взаимным удовлетворением от сексуальной жизни. В то же время приезжие меньше склонны поддерживать ненасилие в семье и чаще придерживаются патриархальной модели, в отличие от москвичей.
30,7% иностранцев указали приоритетом в жизни карьерную реализацию, среди москвичей таковых — 42%. Эта ценность у москвичей превзошла желание «жить в мире, чувствовать себя в безопасности и не ощущать угрозы насилия» (29%), а также стремление «быть богатым человеком, чтобы ни в чем себе не отказывать» (26,5%). Доля иностранных респондентов, ценящих жизнь без насилия, чуть выше (30,5%), а богатство — чуть ниже, 25,6%.
«Жить по правде, совести, справедливости» важно для 27% иностранцев и 15% москвичей, следовать заповедям — для 20% и 4% соответственно. О свободе слова и действия как важной ценности заявили 13% приезжих и 6% московских жителей. В пользу возможности экологически чистой среды высказались 8% мигрантов и 11,8% москвичей.
Опрос показал, что граждане РФ менее удовлетворены оплатой труда в сравнении с приезжими из стран Центральной Азии, а удовлетворенность работой примерно на одном уровне.