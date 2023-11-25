На 79-м году жизни из‑за продолжительной болезни скончалась актриса Наталия Дмитриева. Об этом сообщила пресс-служба Санкт-Петербургского государственного Молодежного театра на Фонтанке, где она играла 43 года.
«Коллеги из Молодежного театра всегда будут помнить ее как честного и безмерно талантливого профессионала, прекрасную женщину, надежного партнера и друга», — заявили в театре. Ее потерю там назвали невосполнимой, а также выразили соболезнования близким Дмитриевой.
Дмитриева сыграла роль Варвары в фильме «Бумбараш», Виктории в «Уходя — уходи» и Людмилы в «Прогулка, достойная мужчин». В 1996 году актриса получила звание заслуженной артистки России.
Она играла в спектаклях Владимира Малыщицкого «Сто братьев Бестужевых», «Диалоги», «И дольше века длится день», работах Ефима Падве «Звучала музыка в саду», «Пять углов». В театре на Фонтанке она играла в постановках «Трехгрошовая опера», «Маркиза де Сад», «Жаворонок», «Три сестры» и других спектаклях. Дмитриева преподавала в Лицее искусств «Санкт-Петербург», где ставила с учениками спектакли по своим сценариям.