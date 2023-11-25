Она играла в спектаклях Владимира Малыщицкого «Сто братьев Бестужевых», «Диалоги», «И дольше века длится день», работах Ефима Падве «Звучала музыка в саду», «Пять углов». В театре на Фонтанке она играла в постановках «Трехгрошовая опера», «Маркиза де Сад», «Жаворонок», «Три сестры» и других спектаклях. Дмитриева преподавала в Лицее искусств «Санкт-Петербург», где ставила с учениками спектакли по своим сценариям.