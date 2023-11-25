Одной из самых востребованных вакансий в сфере ИИ стал инженер-оператор

«Эта вакансия даже не существовала до того, как искусственный интеллект оказался в центре внимания, и теперь компании стремятся нанять людей, умеющих максимально эффективно использовать новые технологии. На данный момент вакансий на эту должность довольно мало, но мы видим, как эта цифра растет по мере того, как все больше компаний стремятся реализовать преимущества искусственного интеллекта», — рассказал Нив. По его словам, 7000 вакансий из США на Adzuna требуют знаний в области искусственного интеллекта, в рекламе почти 59 тыс. вакансий требуются знания в области машинного обучения.