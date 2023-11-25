Одной из самых востребованных вакансий в сфере ИИ стал инженер-оператор

На сайтах вакансий растет количество объявлений о вакансиях, связанных с искусственным интеллектом, сообщает Bussiness Insider. Компании ищут работников, которые смогут использовать новые технологии.
«Как специалисты, так и работодатели быстро внедряют ИИ в широком спектре отраслей. Скорость внедрения примечательна, особенно по сравнению с тем, что мы видели в прошлом с развитием криптовалюты и виртуальной реальности», — рассказала главный экономист LinkedIn Карин Кимбро. По ее словам, за последний год на платформе резко возросло количество обсуждений ИИ.
В описаниях профилях LinkedIn по всему миру значительно увеличились термины «ChatGPT», «промт-проектирование», «промт-создание» и «искусственный интеллект». С января по сентябрь этого года количество упоминаний об искусственном интеллекте и смежных продуктах увеличилось на 60%.
По данным LinkedIn, число компаний с должностью руководителя отдела искусственного интеллекта, за последние пять лет увеличилось более чем в три раза. «Инженеры-операторы — наша главная рабочая цель на 2024 год», — заявил изданию руководитель отдела обработки данных сайта вакансий Adzuna Джеймс Нив.
«Эта вакансия даже не существовала до того, как искусственный интеллект оказался в центре внимания, и теперь компании стремятся нанять людей, умеющих максимально эффективно использовать новые технологии. На данный момент вакансий на эту должность довольно мало, но мы видим, как эта цифра растет по мере того, как все больше компаний стремятся реализовать преимущества искусственного интеллекта», — рассказал Нив. По его словам, 7000 вакансий из США на Adzuna требуют знаний в области искусственного интеллекта, в рекламе почти 59 тыс. вакансий требуются знания в области машинного обучения.