«Не создавать некрополи»: в Пензе выступили против мемориальных досок участникам СВО на стенах школ

«Речь не идет о том, чтобы отказать [в мемориалах]. Мы просим время, чтобы и почтить память, и не создавать, будем говорить так, некрополи на зданиях школ. Поймите, там дети, у них психика еще не устоявшаяся», — подчеркнул мэр.