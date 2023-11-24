«Не создавать некрополи»: в Пензе выступили против мемориальных досок участникам СВО на стенах школ

В Пензе директор одной из школ выступил против установления на стенах школ мемориальных досок, посвященных погибшим участникам военных действий на Украине. Его поддержал глава города, сообщил портал PenzaInform.ru.
Мэр Пенза Александр Басенко вступил в спор с депутатом городской думы Алексеем Ивановым, который заявил, что директора школы «пора увольнять». «Складывается впечатление, что он попросту саботирует проведение специальной военной операции», — возмутился депутат.
Мэр же ответил, что директор школы прав относительно того, что необходимо задуматься о влиянии большого числа мемориалов на детей. «Это прежде всего образовательные учреждения, где учатся дети от семи лет», — напомнил Басенко.
Он отметил, что во всех школах сейчас создаются уголки памяти с фотографиями погибших выпускников. Однако в некоторых учебных заведениях погибли семь-восемь бывших учеников.
«Речь не идет о том, чтобы отказать [в мемориалах]. Мы просим время, чтобы и почтить память, и не создавать, будем говорить так, некрополи на зданиях школ. Поймите, там дети, у них психика еще не устоявшаяся», — подчеркнул мэр.
Глава Пензы также добавил, что городской администрации «надо работать над их патриотическим воспитанием, чтобы они пошли в армию на срочную службу». Для размещения мемориальных досок, как он считает, еще «придет время» после окончания военных действий.
«Давайте дождемся завершения процесса и всех перечислим поименно на одной доске», — предложил он.