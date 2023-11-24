Особняк Анджелины Джоли и Брэда Питта в Новом Орлеане продадут на аукционе

Особняк голливудских актеров Анджелины Джоли и Брэда Питта в Новом Орлеане продадут на аукционе в декабре. Об этом сообщил New York Post.
Пара купила дом, в котором снималась одна из сцен фильма «Мистер и миссис Смит», в 2007 году за 3,4 млн долларов. Позднее, в 2019 году, бывшие супруги продали особняк за 6,5 млн долларов.
Новые хозяева дома во французском квартале Нового Орлеана также вскоре продали его — уже за 3 млн долларов. В разные годы поместьем владели миллиардер Пол Аллен и звукорежиссер Козимо Матасса.
Нынешние владельцы особняка, который можно было увидеть в фильмах «Загадочная история Бенджамина Баттона» и «12 лет рабства», рассчитывают продать его в по меньшей мере за 5,35 млн долларов.
Дом в парижском стиле построили в 1830-х годах. В поместье — семь спален, пять ванных комнат, два туалета и несколько балконов, а также гостевое крыло, внутренний двор с бассейном, кухня, тренажерный зал и лифт.
Особняк расположен на улице губернатора Николлса неподалеку от Cafe du Monde. Его интерьер украшен деревянными полами, стенами с венецианской штукатуркой, каминами с мраморной облицовкой, лепниной и витой лестницей.