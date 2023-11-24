Реклама
Новости

Особняк Анджелины Джоли и Брэда Питта в Новом Орлеане продадут на аукционе

Юлия Онодэра
Сегодня в 23:33

Особняк голливудских актеров Анджелины Джоли и Брэда Питта в Новом Орлеане продадут на аукционе в декабре. Об этом сообщил New York Post.

Пара купила дом, в котором снималась одна из сцен фильма «Мистер и миссис Смит», в 2007 году за 3,4 млн долларов. Позднее, в 2019 году, бывшие супруги продали особняк за 6,5 млн долларов.

Новые хозяева дома во французском квартале Нового Орлеана также вскоре продали его — уже за 3 млн долларов. В разные годы поместьем владели миллиардер Пол Аллен и звукорежиссер Козимо Матасса.

1 из 10
2 из 10
3 из 10
4 из 10
5 из 10
6 из 10
7 из 10
8 из 10
9 из 10
10 из 10

Нынешние владельцы особняка, который можно было увидеть в фильмах «Загадочная история Бенджамина Баттона» и «12 лет рабства», рассчитывают продать его в по меньшей мере за 5,35 млн долларов.

Дом в парижском стиле построили в 1830-х годах. В поместье — семь спален, пять ванных комнат, два туалета и несколько балконов, а также гостевое крыло, внутренний двор с бассейном, кухня, тренажерный зал и лифт.

Особняк расположен на улице губернатора Николлса неподалеку от Cafe du Monde. Его интерьер украшен деревянными полами, стенами с венецианской штукатуркой, каминами с мраморной облицовкой, лепниной и витой лестницей.

расскажите друзьям
люди
Брэд ПиттАнджелина ДжолиПол Аллен
Читайте также
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»