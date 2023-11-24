В онлайн-кинотеатре Okko вышел сериал «Загадай любовь» — экранизация одноименного бестселлера Аси Лавринович. Об этом «Афише Daily» рассказали представители стримингового сервиса.
Восьмисерийную мелодраму поставила режиссер Ольга Акатьева, известная по проектам «Предпоследняя инстанция» и «Мой папа — вождь». Сценарий сериала подготовили Нина Притула и Анна-Лиза Техменева, оператором выступил Антон Зенкович.
Кинематографисты рассказали историю об одиннадцатикласснице Наташе Зуевой, влюбленной в учителя географии. Однажды он предлагает девушке поехать вместе с классом за город на новогодние праздники.
Поездка изменит жизнь героини. Во время нее Наташа сблизится с закрытым и неприметным на первый взгляд Тимуром. Тот спасет школьницу от приставаний жениха старшей сестры. Кроме того, он признается, что ему нравится Наташа.
Девушке предстоит впервые столкнуться с по-настоящему взрослыми проблемами и разобраться, к кому она испытывает чувства — к педагогу, который старше ее на семь лет, или к обаятельному сверстнику.
Главные роли в сериале исполнили Нелли Хаперская и Олег Кочетов. В «Загадай любовь» также снялись Татьяна Васильева, Мария Миронова, Максим Лагашкин, Кристина Бабушкина, Сергей Епишев, Никита Тарасов, Елена Панова и другие.
Первыми оценить экранизацию романа Лавринович смогли зрители закрытого предпремьерного показа. Он состоялся в кинотеатре «Москино Музейный». Сериал представили его создатели и исполнители центральных ролей.
«В преддверии Нового года желания сбываются не только у героев книги, но и у автора. Для меня все происходящее — по-прежнему настоящее чудо. Я рада, что в эту историю поверили, и с нетерпением жду премьеру сериала. Верю, что экранные Наташа и Тимур полюбятся зрителям так же сильно, как уже успели полюбиться мне и моим читателям. Снежная сказка о первой любви… В эти холодные дни нам нужно больше добра и уюта», — сказала Лавринович.
Саундтрек к сериалу записал Сергей Лазарев. Романтическая песня изначально была самостоятельным произведением, но вскоре стала титульным треком мелодрамы.
«Признаюсь, песня „Загадай любовь“ покорила меня с первой ноты. Это настоящее посвящение первой любви. Уверен, песня станет хитом. А в качестве саундтрека одноименного романтического молодежного сериала — это точное попадание в десятку», — поделился певец.