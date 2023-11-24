«В преддверии Нового года желания сбываются не только у героев книги, но и у автора. Для меня все происходящее — по-прежнему настоящее чудо. Я рада, что в эту историю поверили, и с нетерпением жду премьеру сериала. Верю, что экранные Наташа и Тимур полюбятся зрителям так же сильно, как уже успели полюбиться мне и моим читателям. Снежная сказка о первой любви… В эти холодные дни нам нужно больше добра и уюта», — сказала Лавринович.