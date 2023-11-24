Стивен Фрай о ChatGPT: «Мы боремся за душу нашего мира»

Британский актер и писатель Стивен Фрай публично зачитал письмо музыканта Ника Кейва о влиянии искусственного интеллекта на искусство. Фрай обратился к слушателям в программе Letters Live, съемки которой прошли в Альберт-холле.
«Следуя истории сотворения мира, Господь создал мир за 6 дней, а на 7-й решил отдохнуть. Этот день отдыха очень важен — он означает, что процесс создания подразумевал некое усилие со стороны Бога, некую сложность его креативного процесса. Эта сложность и придает значимость и смысл сотворенному миру. Он перестает быть просто объектом, включающим другие объекты, но наделяется духом, дыханием своего творца», — произнес Фрай.
«ChatGPT отвергает саму суть сложности креативного процесса, попытки которого придают нашим жизням смысл, — продолжил цитату Фрай. — Он отвергает существование коллективного, важнейшего подсознательного человеческого духа, который лежит в основе нашего существования и объединяет нас всех через общее стремление».
Оригинальное письмо Кейв опубликовал на форуме The Red Hand Files, где поклонники музыканта могут пообщаться с ним на темы — от творчества до личных переживаний. В частности, певца спросили о его отношении к ChatGPT.
В январе 2023 года один из поклонников Кейва прислал ему песню в стилистике музыканта, созданную ChatGPT. «Это полное дерьмо, — ответил артист. — Это абсурдное надругательство над всем человеческим». Трек, наполненный мрачными отсылками к Библии, включал припев: «Я грешник, я святой. Я тьма, я свет. Я охотник, я добыча. Я дьявол, я спаситель».