Стивен Фрай о ChatGPT: «Мы боремся за душу нашего мира»

«Следуя истории сотворения мира, Господь создал мир за 6 дней, а на 7-й решил отдохнуть. Этот день отдыха очень важен — он означает, что процесс создания подразумевал некое усилие со стороны Бога, некую сложность его креативного процесса. Эта сложность и придает значимость и смысл сотворенному миру. Он перестает быть просто объектом, включающим другие объекты, но наделяется духом, дыханием своего творца», — произнес Фрай.