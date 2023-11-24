Maroon 5 и Версальский дворец: в сети обсуждают «свадьбу века» за 59 млн долларов

В тиктоке завирусилось видео шикарной свадьбы 26-летней американки Мадлен Брокуэй с Джейкобом ЛаГроуном. За четыре дня ролик посмотрели более 3,6 млн раз.
Место проведения свадьбы пока еще неизвестно, но, судя по сообщениям гостей, мероприятие проходило на открытом воздухе в изысканном саду с видом на Эйфелеву башню.
Вечерняя часть свадьбы праздновалась в помещении, где с потолка свисали белые и зеленые цветы, а на фоне играл оркестр. Завершился вечер полноценным приватным концертом Maroon 5.
«Свадьбе века» предшествовали репетиция ужина в Парижской опере, украшенной сотней цветов (для этого потребовались 25 сотрудников и неделя подготовки), частный обед в Chanel Haute Couture Suite, ночь в Версальском дворце и вечеринка под Триумфальной аркой. По данным СМИ, свадьба обошлась молодоженам в 59 млн долларов.
Пользователи тиктока также восхитились девичником девушки, который проходил в гостинице Amangiri Resort в штате Юта, где в свое время отдыхали Канье Уэст, Ким Кардашьян, Майли Сайрус, Джастин Бибер и другие звезды. Первый день ее четырехдневного празднования назывался «Красотки в розовом».
Тема второго вечера называлась «Пришельцы среди нас». В этот день Мадлен расхаживала в коротком зеленом парике с челкой под треки Кэти Перри.
Третий вечер девичника получил название «Золотой час».
Четвертый, заключительный день был посвящен последней королеве Франции Марии-Антуанетте. После этого Мадлен и ее подруги отправились на частном самолете в Париж, чтобы подготовиться к свадьбе.
В сети гадают, кто же такая Мадлен Брокуэй. На LinkedIn она называет себя самозанятой предпринимательницей, других подробностей нет.
Пользователи выяснили, что невеста — дочь бизнесмена Боба Брокуэя, владеющего автосалоном Ussery Automotive Group, официальным дилером Mercedes-Benz в США.