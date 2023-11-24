Maroon 5 и Версальский дворец: в сети обсуждают «свадьбу века» за 59 млн долларов

Пользователи тиктока также восхитились девичником девушки, который проходил в гостинице Amangiri Resort в штате Юта, где в свое время отдыхали Канье Уэст, Ким Кардашьян, Майли Сайрус, Джастин Бибер и другие звезды. Первый день ее четырехдневного празднования назывался «Красотки в розовом».