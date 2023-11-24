«Вести Воронеж» со ссылкой на источник в региональной власти писали, что Бычкова уволили с поста худрука из‑за его отношения к военной операции на Украине. «У Бычкова не пропало желание писать открытые осуждающие письма, а со стороны театра не было попыток поддержать участников СВО и членов их семей льготными билетами», — сказал собеседник телеканала.