Три ведущие актрисы — Наталья Шевченко, Татьяна Бабенкова и Яна Кузина — покинули Воронежский камерный театр. Об этом говорится в группе театра во «ВКонтакте».
Там отмечается, что артистки решили покинуть театр из‑за увольнения худрука Михаила Бычкова. Он был уволен 21 ноября по решению Министерства культуры Воронежской области.
Шевченко — заслуженная артистка России и одна из основателей Воронежского камерного театра. Она играла центральные роли в нескольких спектаклях.
Бабенкова и Кузина — номинантки на «Золотую маску». Из‑за ухода Бабенковой из репертуара театра навсегда пропадут спектакли «Гроза», «Дядя Ваня», «Камень» и «Камера обскура».
«Вести Воронеж» со ссылкой на источник в региональной власти писали, что Бычкова уволили с поста худрука из‑за его отношения к военной операции на Украине. «У Бычкова не пропало желание писать открытые осуждающие письма, а со стороны театра не было попыток поддержать участников СВО и членов их семей льготными билетами», — сказал собеседник телеканала.
Сотрудники Воронежского камерного театра назвали решение воронежского Минкульта ошибкой, которая разрушит театр. Они обратились в администрацию президента с просьбой вернуть Бычкова. В письме, которое подписали 63 сотрудника театра, говорилось, что 30-летняя история Камерного театра Михаила Бычкова — это история создания уникального места на карте не только Воронежа, но и страны. В региональном Министерстве культуры назвали требование труппы некорректным.