Реклама
Новости

Воронежский театр покинули три ведущие актрисы. Причина — увольнение худрука с антивоенной позицией

Семён Гудошников
Сегодня в 16:04

Три ведущие актрисы — Наталья Шевченко, Татьяна Бабенкова и Яна Кузина — покинули Воронежский камерный театр. Об этом говорится в группе театра во «ВКонтакте».

Там отмечается, что артистки решили покинуть театр из‑за увольнения худрука Михаила Бычкова. Он был уволен 21 ноября по решению Министерства культуры Воронежской области.

Шевченко — заслуженная артистка России и одна из основателей Воронежского камерного театра. Она играла центральные роли в нескольких спектаклях.

Бабенкова и Кузина — номинантки на «Золотую маску». Из‑за ухода Бабенковой из репертуара театра навсегда пропадут спектакли «Гроза», «Дядя Ваня», «Камень» и «Камера обскура».

«Вести Воронеж» со ссылкой на источник в региональной власти писали, что Бычкова уволили с поста худрука из‑за его отношения к военной операции на Украине. «У Бычкова не пропало желание писать открытые осуждающие письма, а со стороны театра не было попыток поддержать участников СВО и членов их семей льготными билетами», — сказал собеседник телеканала.

Сотрудники Воронежского камерного театра назвали решение воронежского Минкульта ошибкой, которая разрушит театр. Они обратились в администрацию президента с просьбой вернуть Бычкова. В письме, которое подписали 63 сотрудника театра, говорилось, что 30-летняя история Камерного театра Михаила Бычкова — это история создания уникального места на карте не только Воронежа, но и страны. В региональном Министерстве культуры назвали требование труппы некорректным.

расскажите друзьям
люди
Татьяна БабенковаМихаил БычковНаталья ШевченкоЯна Кузина
Читайте также
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»