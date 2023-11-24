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В центре Кисловодска коровы съели газон. Теперь мэр пытается ужесточить закон

Дарья Мельникова
Сегодня в 16:01

В центре Кисловодска, возле мемориала «Журавли», коровы съели газон. На это обратил внимание мэр города Евгений Моисеев.

«Ухоженный газон. Был. Неуважаемые собственники скота — не стыдно???» — написал он в своем телеграм-канале.

По словам Моисеева, недавно он направил в краевую Думу обращение об изменении законодательства, чтобы привлечь владельцев скота к ответственности за их выпас на «вкусных газонах» города.

«Уверен, депутаты поддержат нашу инициативу. Тогда это безобразие полностью искореним. А пока остается только продолжать биться с ветряными мельницами», — подытожил мэр.

Ранее все в том же Кисловодске арестовали 25 коров, которые свободно паслись возле школы. Животных поместили на муниципальную штрафстоянку на время поиска хозяина.

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