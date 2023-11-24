Билл Гейтс заявил, что развитие ИИ позволит человечеству работать три дня в неделю

Билл Гейтс поделился мнением, что технологии позволят человечеству сократить продолжительность рабочей недели до трех дней. Об этом он рассказал в подкасте «Что теперь?».
Отвечая на вопрос ведущего Тревора Ноя, угрожает ли развитие искусственного интеллекта рабочим местам, миллиардер сказал, что однажды может наступить день, когда людям не придется так много работать.
«Если в конце концов вы получите общество, в котором вам придется работать только три дня в неделю, то это, наверное, будет нормально», — сказал Гейтс, добавив, что в конечном итоге может возникнуть мир, в котором «машины могут производить всю еду и прочее».
Несмотря на позитивные изменения, которые ИИ может привнести, Гейтс ранее признавал опасность его неправильного использования. В июле этого года он опубликовал в своем блоге статью о влиянии искусственного интеллекта.
«Я не думаю, что влияние ИИ будет таким же драматичным, как промышленная революция, но оно определенно будет таким же большим, как появление ПК. Приложения для обработки текстов не устранили офисную работу, но они изменили ее навсегда. Работодателям и сотрудникам пришлось приспосабливаться, и они это сделали», — написал он.