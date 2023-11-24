Билл Гейтс заявил, что развитие ИИ позволит человечеству работать три дня в неделю

«Я не думаю, что влияние ИИ будет таким же драматичным, как промышленная революция, но оно определенно будет таким же большим, как появление ПК. Приложения для обработки текстов не устранили офисную работу, но они изменили ее навсегда. Работодателям и сотрудникам пришлось приспосабливаться, и они это сделали», — написал он.