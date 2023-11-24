The Guardian: король Карл III тратил активы умерших граждан на улучшение своей недвижимости

Герцогство на протяжении долгих лет утверждает, что собранные bona vacantia идут на благотворительность. Однако, по данным The Guardian, на благотворительность идет лишь небольшая часть средств. Основные деньги направлены на улучшение принадлежащей королю недвижимости, которую он сдает в аренду с целью получения прибыли. Речь идет о бывшей автозавправочной станции, таунхаусах, коттеджах, домах отдыха, сельскохозяйственных постройках и амбарах, один из которых используется для стрельбы фазанов и куропаток.