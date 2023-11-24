The Guardian: король Карл III тратил активы умерших граждан на улучшение своей недвижимости

Король Великобритании Карл III использовал деньги, собранные от людей, которые умерли без завещания или ближайших родственников, для улучшения своей недвижимости. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на полученные документы.
На северо-западе Англии существует обычай (еще со времен феодализма), согласно которому активы людей без завещания или наследников (они называются bona vacantia) возвращаются королю через герцогство Ланкастер. Оно представляет собой что‑то вроде семейного офиса Карла III, контролирующего часть его земельных владений.
По сути, герцогство наследует средства от людей, чей последний известный адрес находился на территории, которая в Средние века называлась Ланкаширским графством. Сегодня эта территория включает в себя Ланкашир и некоторые районы Мерсисайда, Большого Манчестера, Чешира и Камбрии.
За последние семь десятилетий герцогства Ланкастер и Корнуолл принесли Карлу III и его матери, королеве Елизавете II, около 1,2 миллиарда фунтов стерлингов (около 131 млрд рублей).
Герцогство на протяжении долгих лет утверждает, что собранные bona vacantia идут на благотворительность. Однако, по данным The Guardian, на благотворительность идет лишь небольшая часть средств. Основные деньги направлены на улучшение принадлежащей королю недвижимости, которую он сдает в аренду с целью получения прибыли. Речь идет о бывшей автозавправочной станции, таунхаусах, коттеджах, домах отдыха, сельскохозяйственных постройках и амбарах, один из которых используется для стрельбы фазанов и куропаток.
Улучшение недвижимости включает новые крыши, окна с двойным остеклением, установку котлов, замену дверей и перемычек. В одном из документов говорится о реконструкции старого фермерского дома в Йоркшире, что позволило превратить его в элитное жилье.
Ни одно из герцогств не платит корпоративный налог или налог на прирост капитала, что дает им значительное коммерческое преимущество. В этом году король получил 26 млн фунтов стерлингов (около 2,8 млрд рублей) от герцогства Ланкастер.
The Guardian нашла информацию о десятках людей, чьи деньги после смерти перешли в наследственное имущество короля. Некоторые из них жили в ветхих домах или соцжилье, что контрастирует с элитными герцогскими владениями.
Некоторые из оставшихся в живых друзей были возмущены, узнав, что имущество скончавшихся используется для ремонта королевской недвижимости, и назвали такую практику «отвратительной», «шокирующей» и «неэтичной».
Букингемский дворец отказался от комментариев. Представитель герцогства Ланкастерского сообщил, что после смерти матери король одобрил продолжение политики использования средств bona vacantia на «реставрацию и ремонт зданий, имеющих право собственности, с целью их защиты и сохранения для будущих поколений».