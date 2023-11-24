Минцифры хочет создать платформу для хранения данных со всех городских камер

Источник «Коммерсанта» выразил мнение, что централизация данных не имеет практического смысла. «Данные о происшествиях в регионах нужны службам в регионах, передавать их в национальную платформу незачем, это очень дорого, малофункционально для всех потребителей видеоинформации и не будет использоваться службами на местах», — сказал он.