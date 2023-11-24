Минцифры хочет создать платформу для хранения данных со всех городских камер

Минцифры предложило создать национальную платформу для хранения данных со всех городских камер в России в рамках нацпроекта «Экономика данных». Об этом сообщает «Коммерсант».
Стоимость разработки такого проекта министерство оценивает в 12 млрд рублей. Участники рынка, которые имеют опыт организации подобных систем, утверждают, что расходы будут в пять-шесть раз больше.
В презентации главы Минцифры Максута Шадаева говорится, что сейчас в России работает 1,2 млн камер видеонаблюдения, но только половина из тех, что установлена за счет государства, подключена к централизованным системам в регионах. Доступа к частным камерам у региональных властей нет.
В министерстве выразили надежду, что к 2030 году число камер в России вырастет до 5 млн и все они будут подключены к ИИ-системам, которые будут обрабатывать видеопоток. По словам чиновников, это поможет увеличить раскрываемость преступлений на 30%.
Источник «Коммерсанта» выразил мнение, что централизация данных не имеет практического смысла. «Данные о происшествиях в регионах нужны службам в регионах, передавать их в национальную платформу незачем, это очень дорого, малофункционально для всех потребителей видеоинформации и не будет использоваться службами на местах», — сказал он.
Проект по созданию «платформы для обработки и хранения данных с камер видеонаблюдения» предполагает обязательное подключение к подъездным камерам. Затраты на их установку могут заложить в бюджет капремонта многоквартирных домов. Еще Минцифры уточняет, что «отдельные категории собственников» будут обязаны ставить и подключать видеокамеры за свой счет.