Ученые обнаружили мощный космический луч неизвестной природы

Такую же сверхмощную частицу наблюдали всего один раз в истории — в 1991 году. Ее назвали Oh-My-God («О боже мой»). Открытие потрясло исследователей, так как ничто в нашей галактике не было способно произвести такой заряд энергии. У «О боже мой» он был больше, чем теоретически допускалось для космических лучей, следующих в направлении Земли из других галактик. «Проще говоря, частица не должна была существовать», — пояснили в Университете Юты.