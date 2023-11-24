Джордж Р.Р.Мартин: HBO разрабатывает восемь спин-оффов «Игры престолов»

Джордж Р.Р.Мартин заявил на фестивале Festival Bang о восьми готовящихся спин-оффах «Игры престолов». Его слова передает портал Total Film.
Писатель подчеркнул, что пока только одно шоу получило зеленый свет. «Остальные еще нет, но мы еще продолжаем работать над ними», — сказал он.
Запущенный в производство проект называется «Рыцарь Семи Королевств: Межевой рыцарь». Он основан на серии «Повестей о Дунке и Эгге», а именно на первой новелле «Межевой рыцарь». Действие романов происходит за 90 лет до событий «Игры престолов».
По сюжету Дункан хоронит своего господина, надевает рыцарские доспехи и отправляется на турнир, а по пути встречает мальчика по имени Эгг, который становится его оруженосцем. Позже Дункан узнает, что Эгг — принц из династии Таргариен, который в будущем станет править Вестеросом под именем короля Эйгона V Таргариена.
По каким романам будут сняты остальные семь спин-оффов, Мартин не уточнил. Однако СМИ предполагают, что речь идет о таких произведениях, как «Десять тысяч кораблей», «Морской змей», «Эйгон Завоеватель», «Золотая империя», «Блошиное дно» и «Сноу» — о жизни Джона Сноу после финала «Игры престолов».
Во время своей речи на фестивале Мартин также добавил, что «Дом дракона» уже закончил съемки второго сезона и уже в ближайшее время его авторы будут планировать третий сезон.
Сериал основан на книге «Пламя и кровь» Джорджа Р.Р.Мартина. Его события разворачиваются за 172 года до сюжета «Игры престолов». В центре истории — семейство Таргариен, правящее Семью Королевствами. По сюжету король Визерис объявляет своей наследницей дочь Рейниру.