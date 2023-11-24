Джордж Р.Р.Мартин: HBO разрабатывает восемь спин-оффов «Игры престолов»

По сюжету Дункан хоронит своего господина, надевает рыцарские доспехи и отправляется на турнир, а по пути встречает мальчика по имени Эгг, который становится его оруженосцем. Позже Дункан узнает, что Эгг — принц из династии Таргариен, который в будущем станет править Вестеросом под именем короля Эйгона V Таргариена.