Реклама
Новости

Джордж Р.Р.Мартин: HBO разрабатывает восемь спин-оффов «Игры престолов»

Дарья Мельникова
Сегодня в 10:09

Джордж Р.Р.Мартин заявил на фестивале Festival Bang о восьми готовящихся спин-оффах «Игры престолов». Его слова передает портал Total Film.

Писатель подчеркнул, что пока только одно шоу получило зеленый свет. «Остальные еще нет, но мы еще продолжаем работать над ними», — сказал он.

Запущенный в производство проект называется «Рыцарь Семи Королевств: Межевой рыцарь». Он основан на серии «Повестей о Дунке и Эгге», а именно на первой новелле «Межевой рыцарь». Действие романов происходит за 90 лет до событий «Игры престолов».

По сюжету Дункан хоронит своего господина, надевает рыцарские доспехи и отправляется на турнир, а по пути встречает мальчика по имени Эгг, который становится его оруженосцем. Позже Дункан узнает, что Эгг — принц из династии Таргариен, который в будущем станет править Вестеросом под именем короля Эйгона V Таргариена.

По каким романам будут сняты остальные семь спин-оффов, Мартин не уточнил. Однако СМИ предполагают, что речь идет о таких произведениях, как «Десять тысяч кораблей», «Морской змей», «Эйгон Завоеватель», «Золотая империя», «Блошиное дно» и «Сноу» — о жизни Джона Сноу после финала «Игры престолов».

Во время своей речи на фестивале Мартин также добавил, что «Дом дракона» уже закончил съемки второго сезона и уже в ближайшее время его авторы будут планировать третий сезон.

Сериал основан на книге «Пламя и кровь» Джорджа Р.Р.Мартина. Его события разворачиваются за 172 года до сюжета «Игры престолов». В центре истории — семейство Таргариен, правящее Семью Королевствами. По сюжету король Визерис объявляет своей наследницей дочь Рейниру.

расскажите друзьям
теги
Total
люди
Джордж МартинДжон Сноу
Читайте также
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»