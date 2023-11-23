СМИ: против журналиста Маши Гессен возбудили уголовное дело о распространении фейков

В отношении журналиста Маши Гессен возбудили уголовное дело о распространении фейков о действиях российской армии. Об этом сообщил телеканал «Дождь»*.
По информации СМИ, дело открыли еще 29 августа по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ. Причиной для заведения дела стало интервью Гессен журналисту Юрию Дудю*. В нем Гессен высказывалась о военных действиях на территории Украины.
Первые сообщения об уголовном преследовании Гессен появились еще в сентябре. Тогда СМИ утверждали, что Гессен подозревают в дискредитации ВС РФ. Журналист отмечала, что не знает о деле и по какой статье оно могло быть заведено.
«Теоретически уголовку за дискредитацию могут завести только после вынесения одного решения по административному делу за дискредитацию же. Я не могу найти следов административного дела против меня. Возможно, завели дело за „фейки“. Или не завели», — писала тогда в соцсетях Гессен.
Подтвердившуюся информацию об уголовном деле Гессен пока не прокомментировала. Какие именно высказывания журналиста посчитали фейками, неясно.
За распространение заведомо ложной информации о ВС РФ, совершенное по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой‑либо социальной группы Гессен грозит наказание вплоть до лишения свободы до 10 лет.