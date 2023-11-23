СМИ: против журналиста Маши Гессен возбудили уголовное дело о распространении фейков

«Теоретически уголовку за дискредитацию могут завести только после вынесения одного решения по административному делу за дискредитацию же. Я не могу найти следов административного дела против меня. Возможно, завели дело за „фейки“. Или не завели», — писала тогда в соцсетях Гессен.