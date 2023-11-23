Украинскую гимнастку Владу Никольченко исключили из сборной после слов о ненависти к Польше

Украинскую гимнастку Владу Никольченко исключили из состава сборной страны после слов о том, что она ненавидит Польшу. Об этом сообщил ТАСС.
Девушка ранее написала в соцсетях, что «всем сердцем ненавидит эту страну и прежде всего людей, которые здесь живут». «Я здесь нахожусь только потому, что на моей родной Украине был закрыт аэропорт», — заявила Никольченко.
Гимнастка разместила такой пост 20 ноября — в этот день она должна была отправиться из Варшавы в Дубай, но опоздала на рейс. Позднее спортсменка извинилась за свои слова, сославшись на «психологический срыв».
В изначальной публикации она отмечала, что ей «испортили настроение с утра». А затем пояснила, что стресс, связанный с военными действиями на Украине, выходит из нее без ее «разрешения и в таком агрессивном виде».
«Пожалуйста, не принимайте это близко к сердцу. Это не я сказал, а эмоции во мне. Мне очень жаль», — написала гимнастка.
Генеральный секретарь Польской ассоциации гимнастики Петр Дек заявил, что вице-президент Федерации гимнастики Украины Ирина Блохина принесла извинения за слова Никольченко.
«Люди в украинской федерации, и Ирина в том числе, „шокированы и потеряли дар речи“ в связи с этой ситуацией. В настоящее время готовится официальное письмо с извинениями в адрес польской федерации», — утверждал он.
Влада Никольченко — одна из лучших гимнасток Украины. В 2019 году она выиграла Чемпионат мира в упражнении с булавами. Также она была победительницей финала Гран-при и бронзовым призером Чемпионата Европы.