Коллектив Камерного театра Воронежа заступился за уволенного худрука Бычкова

«Мы ошеломлены тем, что из театра уволен его создатель, его автор, что это решение принято в юбилейный для театра, тридцатый, сезон. Мы лишились нашего режиссера, нашего художественного руководителя в середине театрального сезона. Нам сложно передать словами моральное состояние труппы и всего коллектива театра в этот момент. Мы не знаем, как работать дальше. Это решение учредителя выглядит как ошибка, которая не принесет театру ничего, кроме разрушения», — заявили в письме 63 сотрудника театра.