Коллектив Камерного театра Воронежа заступился за уволенного худрука Бычкова

Коллектив Камерного театра Воронежа написал письмо в защиту основателя и художественного руководителя Михаила Бычкова, которого уволили якобы из‑за отказа давать льготные билеты военным спецоперации на территории Украины. Послание направили губернатору Воронежской области Александру Гусеву, в Минкультуры и в администрацию президента.
Бычкова уволили из‑за его общественной позиции, сообщала телепрограмма «Вести Воронеж». «У Бычкова не пропало желание писать открытые осуждающие письма, а со стороны театра не было попыток поддержать участников СВО и членов их семей льготными билетами. Власти такую позицию культурного деятеля приняли, но поддерживать не стали и цивилизованно с ним расстались», — заявил источник передачи в воронежской администрации.
«Мы ошеломлены тем, что из театра уволен его создатель, его автор, что это решение принято в юбилейный для театра, тридцатый, сезон. Мы лишились нашего режиссера, нашего художественного руководителя в середине театрального сезона. Нам сложно передать словами моральное состояние труппы и всего коллектива театра в этот момент. Мы не знаем, как работать дальше. Это решение учредителя выглядит как ошибка, которая не принесет театру ничего, кроме разрушения», — заявили в письме 63 сотрудника театра.
Авторы письма отметили, что «нельзя просто взять и заменить творческого лидера другим человеком» из‑за «особого художественного языка, школы и стиля», которые вырабатываются годами. Они попросили встречи с министром культуры области Марией Мазур.
В местном министерстве культуры отметили, что «на творческой составляющей учреждения кадровые изменения должны сказаться в наименьшей степени». Требование «непременно вернуть» Бычкова там «кажется не совсем корректным». В ведомстве призвали коллектив «отталкиваться от интересов своего нынешнего работодателя и зрителя», в том числе с новым художественным руководителем.
26 февраля 2022 года Бычков стал одним из деятелей культуры, подписавшим обращение к властям РФ с просьбой прекратить боевые действия.