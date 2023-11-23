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Либертарианца Михаила Светова* объявили в розыск в России

Юлия Онодэра
Вчера в 23:18

Министерство внутренних дел России объявило в розыск либертарианца и лидера движения «Гражданское общество» Михаила Светова*. Об этом сообщил «Интерфакс».

Политика разыскивают из‑за уголовного дела о реабилитации нацизма. Причиной для его возбуждения стало публичное исполнение Световым* песни, в которой в положительном ключе упоминается Степан Бандера.

Светов* опубликовал противоречивую песню в своем телеграм-канале 19 сентября 2021 года. В том же году он уехал из России. По словам самого Светова, уголовное дело против него возбудили из‑за обращений создателя «Мужского государства»** Владислава Позднякова.

Либертарианец признался, что уголовное дело удивило его. «Уголовных дел за политические высказывания в России пока не так много», — пояснил он.

Михаил Светов — политик и блогер, один из основных популяризаторов либертарианства в России, автор ютуб-канала SVTV и одноименного издания. С 2022 года проживает в Бразилии.

*Михаил Светов признан Минюстом РФ иностранным агентом.

**Объединение «Мужское государство» признано в России экстремистской организацией, его деятельность на территории страны запрещена.

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Михаил СветовСтепан Бандера
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