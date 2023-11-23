Либертарианца Михаила Светова* объявили в розыск в России

Министерство внутренних дел России объявило в розыск либертарианца и лидера движения «Гражданское общество» Михаила Светова*. Об этом сообщил «Интерфакс».
Политика разыскивают из‑за уголовного дела о реабилитации нацизма. Причиной для его возбуждения стало публичное исполнение Световым* песни, в которой в положительном ключе упоминается Степан Бандера.
Либертарианец признался, что уголовное дело удивило его. «Уголовных дел за политические высказывания в России пока не так много», — пояснил он.
Михаил Светов — политик и блогер, один из основных популяризаторов либертарианства в России, автор ютуб-канала SVTV и одноименного издания. С 2022 года проживает в Бразилии.
**Объединение «Мужское государство» признано в России экстремистской организацией, его деятельность на территории страны запрещена.