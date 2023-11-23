В НАТО предложили сформировать «военный Шенген» для свободного передвижения войск

Бауэр добавил, что военные действия в Украине показали, что столкновение с Россией может быть «битвой за логистику» или, иными словами, «войной на истощение». «То, что мы не делаем в мирное время, не будет готово и в случае кризиса или войны», — заключил Солфранк.