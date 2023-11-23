В НАТО предложили сформировать «военный Шенген» для свободного передвижения войск

В данный момент силам НАТО приходится руководствоваться рядом национальных правил по переброске войск. На их выполнение уходит время, которое, по мнению представителей НАТО, критически важно при военной угрозе с востока.
Зольфранк сказал, что НАТО следует «подготовить театр военных действий задолго до» применения положения о коллективной обороне. «У нас избыток нормативных актов, но единственное, чего у нас нет — это времени», — пояснил глава военного комитета НАТО Роб Бауэр.
Бауэр добавил, что военные действия в Украине показали, что столкновение с Россией может быть «битвой за логистику» или, иными словами, «войной на истощение». «То, что мы не делаем в мирное время, не будет готово и в случае кризиса или войны», — заключил Солфранк.
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