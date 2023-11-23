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На «Афише» началась «черная пятница». Билеты на мероприятия можно купить со скидкой до 50%

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:55

На «Афише» началась «черная пятница». Она продлится до 26 ноября. В это время билеты на театральные представления, концерты и шоу можно будет приобрести со скидкой до 50%.

В акции участвуют десятки мероприятий, в том числе организованных «Кабаре Шум», Театром на Васильевском, проектом «Театр.doc», Театром Романа Виктюка, «Люмьер-холлом» и Фондом Игоря Бутмана.

Последний, например, устроит 1 декабря концерт к 80-летию американского саксофониста Гровера Вашингтона в Большом зале Консерватории. Билеты на него можно купить со скидкой 15%.

Также «Афиша» предлагает сходить по выгодной цене на спектакль «Гастроль Воланда» в Театре Ермоловой, послушать оркестр волынщиков в концертном зале «Измайлово», оценить постановку «Созвездия» в Музее Москвы.

Детей можно порадовать посещением «Полианны» в ДК имени Зуева или новогоднего шоу «Дед Мороз» в ЦДЛ. В культурном центре «Меридиан» также представят «Сказочный гала-балет с песочной анимацией».

В программу Пушкинской карты входят «12 разгневанных мужчин» Нового драматического театра, «Ночь перед Рождеством» ДК МИИТ и постановка «Причал» московского театра «Человек».

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Роман ВиктюкИгорь Бутман
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