Ресторатор задумал возвращение Versus

По информации СМИ, Ресторатор уже обсудил воссоздание проекта с его сооснователем Яном Яновым, а также подобрал участников. Однако, когда перезапуск Versus будет реализован, пока неясно.
Ресторатор задумывает проект как территорию полной свободы слова. Высказывания участников могут оказаться столь острыми, что хип-хоп-исполнитель опасается преследования со стороны правоохранительных органов.
«Единственное, что останавливает, — это уголовка. Теперь уже. Когда мы дадим площадку для высказываний, мы не будем ничего блюрить. Рэперы будут говорить то, что думают. <…> Поэтому пока не готов. Но я хочу вернуться», — поделился он.
Съемки будущих эпизодов Versus, по мнению Ресторатора, будут проходить за пределами России.
Шоу Versus появилось на ютубе в 2013 году и выходило до 2021 года. В нем известные рэперы состязались в читке. Среди участников были Noize MC*, ST, Оксимирон*, Крип-А-Крип и другие артисты.
* Рэперы Noize MC (Иван Алексеев) и Оксимирон (Мирон Федоров) признаны Минюстом РФ иностранными агентами.