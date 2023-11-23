Ресторатор задумал возвращение Versus

«Единственное, что останавливает, — это уголовка. Теперь уже. Когда мы дадим площадку для высказываний, мы не будем ничего блюрить. Рэперы будут говорить то, что думают. <…> Поэтому пока не готов. Но я хочу вернуться», — поделился он.