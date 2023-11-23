В Госдуме предложили ввести штрафы для пособников иноагентов

В Госдуму на рассмотрение внесли поправки в закон об иноагентах. Среди них — предложение ввести штрафы для пособников иноагентов. Об этом стало известно из публикации в телеграм-канале депутата Василия Пискарева.
Он рассказал, что попытался вместе с коллегами «устранить любые лазейки и пробелы для тех, кто находится под иностранным влиянием и пытается обойти наши законы». Для этого, как считает Пискарев, необходимо внести ряд изменений.
Депутаты предложили ввести запрет на получение иноагентами государственной имущественной поддержки и сделать Минюст органом, контролирующим соблюдение законодательства об иноагентах.
«На данный момент Минюст реализует госконтроль исключительно в отношении деятельности иноагентов», — пояснил Пискарев.
Он заявил, что выступает за вынесение Минюстом предупреждений для тех, кто «своими действиями или бездействием способствует нарушению иноагентом российского законодательства». Пособники должны будут устранить нарушения в указанный срок.
Если они этого не сделают, они, как считает Пискарев, должны быть привлечены к ответственности. Депутаты предлагают штрафовать пособников иноагентов среди гражданских лиц на сумму до 50 тыс. рублей. Должностных лиц рекомендуют штрафовать на сумму до 100 тыс., а юрлиц — до 300 тыс. рублей.