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В Госдуме предложили ввести штрафы для пособников иноагентов

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:05

В Госдуму на рассмотрение внесли поправки в закон об иноагентах. Среди них — предложение ввести штрафы для пособников иноагентов. Об этом стало известно из публикации в телеграм-канале депутата Василия Пискарева.

Он рассказал, что попытался вместе с коллегами «устранить любые лазейки и пробелы для тех, кто находится под иностранным влиянием и пытается обойти наши законы». Для этого, как считает Пискарев, необходимо внести ряд изменений.

Депутаты предложили ввести запрет на получение иноагентами государственной имущественной поддержки и сделать Минюст органом, контролирующим соблюдение законодательства об иноагентах.

«На данный момент Минюст реализует госконтроль исключительно в отношении деятельности иноагентов», — пояснил Пискарев.

Он заявил, что выступает за вынесение Минюстом предупреждений для тех, кто «своими действиями или бездействием способствует нарушению иноагентом российского законодательства». Пособники должны будут устранить нарушения в указанный срок.

Если они этого не сделают, они, как считает Пискарев, должны быть привлечены к ответственности. Депутаты предлагают штрафовать пособников иноагентов среди гражданских лиц на сумму до 50 тыс. рублей. Должностных лиц рекомендуют штрафовать на сумму до 100 тыс., а юрлиц — до 300 тыс. рублей.

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Василий Пискарев
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