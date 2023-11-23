В Госдуме предложили ввести штрафы для пособников иноагентов

Если они этого не сделают, они, как считает Пискарев, должны быть привлечены к ответственности. Депутаты предлагают штрафовать пособников иноагентов среди гражданских лиц на сумму до 50 тыс. рублей. Должностных лиц рекомендуют штрафовать на сумму до 100 тыс., а юрлиц — до 300 тыс. рублей.