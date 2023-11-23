Посмотрите на удивительные фото природы победителей конкурса Британского экологического общества

Каждый сезон более полумиллиарда перелетных птиц пролетают над природно-орнитологическим парком Агамон Хула в долине Хула на севере Израиля. Сотрудники парка, который расположен на важнейшем маршруте миграции птиц, регулярно подкармливают стаи, чтобы они не портили посевы на прилегающих сельскохозяйственных территориях. Талми сделал эту фотографию ранним зимним утром из тележки с кормом.