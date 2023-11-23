Посмотрите на удивительные фото природы победителей конкурса Британского экологического общества

Жюри Британского экологического общества объявило победителей ежегодного фотоконкурса, посвященного демонстрации красоты и сложности природы.
Абсолютным победителем конкурса стал снимок Виктора Нуньеса Пайнеманна. Он запечатлел рыбу Amblyglyphidodon (мальдивская стрекоза), которая прячется среди мягких кораллов семейства Nephtheidae. Мягкие оттенки коралла маскируют тусклую ночную окраску рыбы — ее выдает только глаз.
Второе место досталось Дорону Талми — он заснял перелетных птиц в орнитологическом парке Агамон-Хула в долине Хула на севере Израиля.
Каждый сезон более полумиллиарда перелетных птиц пролетают над природно-орнитологическим парком Агамон Хула в долине Хула на севере Израиля. Сотрудники парка, который расположен на важнейшем маршруте миграции птиц, регулярно подкармливают стаи, чтобы они не портили посевы на прилегающих сельскохозяйственных территориях. Талми сделал эту фотографию ранним зимним утром из тележки с кормом.
Первое место среди молодых фотографов занял Файз Хан. В его кадре — озера кенийской Рифтовой долины, которые простираются от Эфиопии до Малави. Водоемы токсичны для многих животных, но привлекательны для фламинго из‑за обилия водорослей. Благодаря им озера и приобретают сюрреалистичный оттенок.
В категории «Особи и популяции (растения и грибы)» жюри выбрало изображение березового леса в разгар осени в национальном парке «Кернгормс».
В серии фотографий «Природа» приз достался изображению малабарской гигантской белки, которая лакомится джекфрутом.
Хелен Бертон с фотографией опустевшей долины, некогда густо богатой колчанным деревом (алоэ дихотомическое), взяла первое место в категории «Особи и популяции (растения и грибы)».
Самая грустная фотография конкурса — работа Данни Томпсона из рубрики «Люди и природа». Но если присмотреться получше, то и среди кучи мусора можно увидеть птичье гнездо с тремя яйцами.
Среди фотографий, которые получили высокую оценку жюри, но не стали победителями конкурса, — заледенелые березы в Шотландии фотографа Сандры Энгерс Блондин и австралийский золотой шалашник в объективе Альвина Харденбола.