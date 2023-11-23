Режиссер «47 ронинов» потратил деньги, вложенные в его новый проект, на биржевые игры и дорогие авто

Ринш заключил контракт со стримингом на создание научно-фантастического сериала «Завоевание» («Conquest») еще в 2018 году. К тому моменту у него было готово шесть коротких эпизодов по 4–10 минут. Их сняли на собственные деньги режиссера, а также на вложения от компании 30West и Киану Ривза, с которым Ринш подружился на съемках «47 ронинов».