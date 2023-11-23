Режиссер «47 ронинов» потратил деньги, вложенные в его новый проект, на биржевые игры и дорогие авто

Ринш заключил контракт со стримингом на создание научно-фантастического сериала «Завоевание» («Conquest») еще в 2018 году. К тому моменту у него было готово шесть коротких эпизодов по 4–10 минут. Их сняли на собственные деньги режиссера, а также на вложения от компании 30West и Киану Ривза, с которым Ринш подружился на съемках «47 ронинов».
Эти серии режиссер использовал для питчинга первого сезона своего проекта, в котором планировались 13 эпизодов. Сериалом заинтересовались HBO, Hulu, Netflix, Apple, YouTube и Amazon, но в последний момент Netflix вырвал его у конкурентов.
К марту 2020 года, когда создание шоу приостановили из‑за коронавируса, Netflix выделил на проект около 44,3 млн долларов. Однако постановщик убедил сервис, что ему не хватает еще 11 млн, и Netflix добавил эту сумму.
Затем из инвестиций в проект Ринш перевел 11 млн долларов на личный брокерский счет, сделал рискованные ставки на фондовом рынке и за считаные недели потерял 5,9 млн. После этого режиссер вложил 4 млн долларов в мемную криптовалюту Dogecoin, но здесь ему повезло больше. К маю 2021 года его вложения в крипте увеличились почти до 27 млн долларов.
Заработанные деньги он принялся тратить на дорогие машины, часы, элитную мебель и дизайнерскую одежду. Среди прочего Ринш купил пять «роллс-ройсов», «феррари» и часы Vacheron Constantin за 388 тыс. долларов. Общая сумма покупок составила 8,7 млн долларов.
Хотя Netflix вложил в «Завоевание» более 55 млн долларов, он так и не получил ни одной серии. Стриминг списал проект со счетов, поскольку уверен, что Ринш никгда его не закончит.
Сейчас постановщик ведет конфиденциальное судебное разбирательство со стримингом. Режиссер требует от Netflix еще 14 млн долларов за нарушение контракта. Представители Netflix заявляют, что эти выплаты зависели в контракте от различных производственных показателей, которых Ринш не достиг.